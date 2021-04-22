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NASA вдруге успішно випробувало гелікоптер на Марсі. Перед цим там добули кисень

Четвер, 22 квітня 2021, 17:44
NASA

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вдруге провело успішні випробування вертольота Ingenuity, який доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед цим на планеті вперше отримали кисень із атмосфери.

Джерело: NASA у Twitter, повідомлення на сайті NASA

Деталі: В NASA зазначили, що вертоліт успішно завершив свій другий політ, зробивши ще одне зображення за допомогою чорно-білої навігаційної камери. Він також здолав більші висоти, збільшив тривалість зависання та поперечного польоту.

Водночас, трохи раніше спеціалісти Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору змогли вперше добути кисень із атмосфери Марсу. Вдалось це зробити за допомогою марсоходу Perseverance, на борту якого встановлений апарат MOXIE. Останній і зміг переробити вуглекислий газ на кисень. Швидкість вироблення кисню апаратом становила – 6 грам на годину. Загалом MOXIE встиг виробити 5,4 грами кисню. Його б вистачило на 10 хвилин активного дихання. 

Що передувало: Гелікоптер "Ingenuity", який прибув на Марс разом із марсоходом "Perseverance", здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети". 

Передісторія:

  • Марсохід американського космічного агентства NASA "Perseverance", який покинув Землю 30 липня 2020 року, 18 лютого 2021 року здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.
  • 19 лютого ровер "Perseverance" надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марсу.
  • Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.

Українська правда
Теми: космос


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