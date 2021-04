NASA второй раз успешно испытало вертолет на Марсе. Перед этим там добыли кислород

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) второй раз провело успешные испытания вертолета Ingenuity, который доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед этим на планете впервые получили кислород из атмосферы.

Источник: NASA в Twitter, сообщения на сайте NASA

Детали: В NASA отметили, что вертолет успешно завершил свой второй полет, сделав еще одно изображение с помощью черно-белой навигационной камеры. Он также одолел большие высоты, увеличил продолжительность зависания и поперечного полета.

