NASA второй раз успешно испытало вертолет на Марсе. Перед этим там добыли кислород

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) второй раз провело успешные испытания вертолета Ingenuity, который доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед этим на планете впервые получили кислород из атмосферы.

Источник: NASA в Twitter, сообщения на сайте NASA

Детали: В NASA отметили, что вертолет успешно завершил свой второй полет, сделав еще одно изображение с помощью черно-белой навигационной камеры. Он также одолел большие высоты, увеличил продолжительность зависания и поперечного полета.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2 — NASA JPL (@NASAJPL) April 22, 2021

В то же время, чуть раньше специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства смогли впервые добыть кислород из атмосферы Марса. Удалось это сделать с помощью марсохода Perseverance, на борту которого установлен аппарат MOXIE. Последний и смог переделать углекислый газ в кислород. Скорость выработки кислорода аппаратом составила – 6 грамм в час. В общем MOXIE успел выработать 5,4 грамма кислорода. Его бы хватило на 10 минут активного дыхания.

Что предшествовало: Вертолет "Ingenuity", который прибыл на Марс вместе с марсоходом "Perseverance", совершил свой первый полет в атмосфере "красной планеты".

Предыстория: