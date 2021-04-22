Зеленский отреагировал на новости из РФ: Уменьшение войск на границе снижает напряжение
Четверг, 22 апреля 2021, 17:53
Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина приветствует отвод российских войск от границы и благодарит международных партнеров за поддержку.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь: "Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина стремится к миру. Спасибо международным партнерам за поддержку".
Что предшествовало: В четверг стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
Предыстория:
- Последние недели Россия стягивала свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме подтвердили, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы.
- Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.
- США и лидеры многих европейских стран призвали Россию снизить градус напряженности и отвести войска.
Украинская правда