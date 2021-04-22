Зеленский отреагировал на новости из РФ: Уменьшение войск на границе снижает напряжение

Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина приветствует отвод российских войск от границы и благодарит международных партнеров за поддержку.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина стремится к миру. Спасибо международным партнерам за поддержку".

Что предшествовало: В четверг стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

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