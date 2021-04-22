Гладковський судитиметься з НАБУ через "переслідування родини"
Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, підприємець Олег Гладковський подає до суду на Національне антикорупційне бюро через "переслідування його родини, яке мало місце в різноманітних формах процесуального терору".
Джерело: заява корпорації "Богдан", засновником якої є Гладковський
Дослівно: "Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце у різноманітних формах процесуального терору має отримати правову оцінку – такою була реакція пана Гладковського на події останньої доби.
Також на думку Гладковського правової оцінки потребують і публікації неправдивих даних з боку НАБУ, які надаються суспільству у вигляді доконаних фактів, а насправді є лише вільною думкою на задану керівництвом правоохоронних органів тему.
Вже два роки НАБУ намагається довести провину членів родини Гладковських і на цьому шляху не гребує ані чорним піаром, ані провокаціями. Суспільству згодовують вигадані або домислені факти в угоду політичній доцільності. При цьому об’єктивного розслідування у справах так і не простежується – наголосив Гладковський".
Що було раніше: Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук Ігоря Гладковського.
Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому
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Передісторія:
- 21 грудня НАБУ та САП повідомили про підозрув одержанні 950 тисяч гривень хабаря сину експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю.
- Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО.
- Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.
- За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали"справи по Гладковському за хабарі.
- Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".