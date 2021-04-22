Гладковський судитиметься з НАБУ через "переслідування родини"

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, підприємець Олег Гладковський подає до суду на Національне антикорупційне бюро через "переслідування його родини, яке мало місце в різноманітних формах процесуального терору".

Джерело: заява корпорації "Богдан", засновником якої є Гладковський

Дослівно: "Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце у різноманітних формах процесуального терору має отримати правову оцінку – такою була реакція пана Гладковського на події останньої доби.

Також на думку Гладковського правової оцінки потребують і публікації неправдивих даних з боку НАБУ, які надаються суспільству у вигляді доконаних фактів, а насправді є лише вільною думкою на задану керівництвом правоохоронних органів тему.

Вже два роки НАБУ намагається довести провину членів родини Гладковських і на цьому шляху не гребує ані чорним піаром, ані провокаціями. Суспільству згодовують вигадані або домислені факти в угоду політичній доцільності. При цьому об’єктивного розслідування у справах так і не простежується – наголосив Гладковський".

Що було раніше: Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук Ігоря Гладковського.

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