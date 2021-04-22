Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Гладковський судитиметься з НАБУ через "переслідування родини"

Четвер, 22 квітня 2021, 19:33

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, підприємець Олег Гладковський подає до суду на Національне антикорупційне бюро через "переслідування його родини, яке мало місце в різноманітних формах процесуального терору".

Джерело: заява корпорації "Богдан", засновником якої є Гладковський

Дослівно: "Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце у різноманітних формах процесуального терору має отримати правову оцінку – такою була реакція пана Гладковського на події останньої доби.

Також на думку Гладковського правової оцінки потребують і публікації неправдивих даних з боку НАБУ, які надаються суспільству у вигляді доконаних фактів, а насправді є лише вільною думкою на задану керівництвом правоохоронних органів тему.

Вже два роки НАБУ намагається довести провину членів родини Гладковських і на цьому шляху не гребує ані чорним піаром, ані провокаціями. Суспільству згодовують вигадані або домислені факти в угоду політичній доцільності. При цьому об’єктивного розслідування у справах так і не простежується – наголосив Гладковський".

Що було раніше: Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук Ігоря Гладковського.

Знати більше:  #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

Передісторія:

  • 21 грудня НАБУ та САП повідомили про підозрув одержанні 950 тисяч гривень хабаря сину експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю.
  • Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО. 
  • Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали"справи по Гладковському за хабарі.
  • Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

Українська правда
Теми: ГладковськийНАБУсуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко порадив Зеленському навчитися поводитись "конкретно дипломатично"

Путін відповів на пропозицію Зеленського: У Москві в будь-який час

Фото, відеоКарикатурою на Путіна "прикрасили" посольство: РФ направила Україні ноту протесту

Проспекту Бандери в Києві бути - рішення апеляційного суду

Росія оголосила початок відведення військ від України

фотоНАБУ оголосило в розшук Гладковського-молодшого

Усі новини...
Гладковський
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-молодшого
ВАКС не пішов на угоду з фігурантом корупційного скандалу з Гладковським
Суд звільнив від відповідальності фігуранта схеми Гладковського
Останні новини
19:49
Офіційний курс: гривня ослабла до євро
19:33
Гладковський судитиметься з НАБУ через "переслідування родини"
19:15
Словаччина приєдналась до висилки дипломатів РФ через організацію вибуху у Чехії
18:57
Лукашенко порадив Зеленському навчитися поводитись "конкретно дипломатично"
18:42
Промвиробництво у березні вперше від початку року зросло – Держстат
18:40
Путін відповів на пропозицію Зеленського: У Москві в будь-який час
18:36
МЗС РФ пообіцяло відповісти на висилку дипломатів з Чехії
18:30
Влада хоче збільшити ставку податку для сільгоспвиробників
18:26
Відео, фотоУ військовій частині на Луганщині загорілися бензовози: є постраждалі
18:25
Гривня різко зміцніла на закритті міжбанку
Усі новини...