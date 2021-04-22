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Гладковский будет судиться с НАБУ из-за "преследования семьи"

Четверг, 22 апреля 2021, 19:33

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, предприниматель Олег Гладковский подает в суд на Национальное антикоррупционное бюро за "преследование его семьи, которое имело место в различных формах процессуального террора".

Источник: заявление корпорации "Богдан", учредителем которой является Гладковский

Дословно: "Двухлетнее преследование семьи Гладковских, которое имело место в различных формах процессуального террора должно получить правовую оценку - такой была реакция господина Гладковского на события за последние сутки.

Также, по мнению Гладковского, правовой оценки требуют и публикации ложных данных со стороны НАБУ, предоставляемых обществу в виде свершившихся фактов, а на самом деле только свободным сочинением на заданную руководством правоохранительных органов тему.

Уже два года НАБУ пытается доказать вину членов семьи Гладковских, и на этом пути не гнушается ни черным пиаром, ни провокациями. Обществу скармливают вымышленные факты в угоду политической целесообразности. При этом объективного расследования по делам так и не прослеживается - отметил Гладковский".

Что было раньше: Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Игоря Гладковского.

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Предистория:

  • 21 декабря НАБУ и САП сообщилио подозрении в получении 950 тысяч гривен взятки сыну экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорю.
  • Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковский занял должность заместителя секретаря СНБО. 
  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследованиео том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали"дела по Гладковскому за взятки.
  • После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

Украинская правда
Темы: ГладковскийНАБУсуд


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