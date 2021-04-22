ЦВК визнала Вірастюка переможцем виборів до Ради

Центральна виборча комісія офіційно визнала кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка переможцем на виборах народного депутата на 87 окрузі.

Джерело: засідання ЦВК

Деталі: Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні. Голова ЦВК Олег Діденко зазначив, що наразі всі судові справи щодо виборів на окрузі завершені, а відповідно можна перейти до встановлення результатів.

До ЦВК від Окружної виборчої комісії надійшов уточнений протокол про підсумки голосування. Згідно з ним, Вірастюк отримав 15 536 голосів виборців.

Комісія також отримала звернення від виборців з трьох дільниць округу та від представника кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка щодо дій ОВК.

Водночас в ЦВК зазначили, що рішення судів вже набрали законної сили, а саме в них оскаржувались дії Окружної виборчої комісії.

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