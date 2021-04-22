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ЦВК визнала Вірастюка переможцем виборів до Ради

Четвер, 22 квітня 2021, 20:53
ЦВК визнала Вірастюка переможцем виборів до Ради

Центральна виборча комісія офіційно визнала кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка переможцем на виборах народного депутата на 87 окрузі. 

Джерело: засідання ЦВК

Деталі: Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні. Голова ЦВК Олег Діденко зазначив, що наразі всі судові справи щодо виборів на окрузі завершені, а відповідно можна перейти до встановлення результатів. 

До ЦВК від Окружної виборчої комісії надійшов уточнений протокол про підсумки голосування. Згідно з ним, Вірастюк отримав 15 536 голосів виборців. 

Комісія також отримала звернення від виборців з трьох дільниць округу та від представника кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка щодо дій ОВК. За даними протоколу, Шевченко отримав 15 114 голосів, а кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський – 14 311 голосів. 

Водночас в ЦВК зазначили, що рішення судів вже набрали законної сили, а саме в них оскаржувались дії Окружної виборчої комісії. 

Передісторія:

  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
  • Шевченко вирішив захищати свій результат у суді. 
  • 5 квітня Центральна виборча комісія прийняла протокол про опрацювання 100% голосів від Окружної виборчої комісії на 87 окрузі та чекала на рішення судів у справах. 
  • 9 квітня Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував усі постанови окружної виборчої комісії №87 щодо визнання недійсними виборів на п’яти дільницях. 15 квітня до ЦВК надійшов від ОВК уточнений протокол результатів голосування. 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: вибориСлуга народу
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