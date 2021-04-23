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МОК дозволив використовувати музику Чайковського замість гімну Росії на олімпіадах

П'ятниця, 23 квітня 2021, 02:25

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив Олімпійському комітету Росії (ОКР) замінити гімн фрагментом з Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського.

Джерело: сайт ОКР

Пряма мова президента ОКР Станіслава Позднякова: "З сьогоднішнього дня у нашій Олімпійської команди є всі елементи айдентики.

Прапор Олімпійського комітету Росії з квітами нашого триколора. Офіційна екіпірування, легко впізнавана як для наших співвітчизників, так і для вболівальників-якої іншої країни навіть без будь-яких написів.

І ось тепер музичний супровід, мелодія, під яку будуть вшановувати російських олімпійців в Токіо та Пекіні".

Деталі: Через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства Росії на два роки заборонили використовувати гімн на олімпіадах і чемпіонатах світу.

Запропонований російською стороною фрагмент з Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського затвердили в якості музичного супроводу протокольних заходів за участю Команди Олімпійського комітету Росії на Іграх в Токіо та Пекіні.

Найближчим часом МОК направить відповідні листи в усі міжнародні спортивні федерації з літнім і зимовим олімпійським видам спорту, в Міжнародний паралімпійський комітет і Оргкомітети Олімпійських ігор в Токіо та Пекіні.

Передісторія:

  • У липні 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство підозрювало 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.
  • 25 листопада 2019 року Комітет із відповідності ВАДА запропонував відсторонити Росію від міжнародних турнірів на 4 роки.
  • 17 грудня 2020 року Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав обґрунтованим рішення ВАДА позбавити Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) статусу відповідності та застосував санкції до РФ строком на два роки.
  • У Росії забрали право приймати Чемпіонат світу з боротьби через санкції.

Українська правда
Теми: Росіяспорт


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