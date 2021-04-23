МОК разрешил использовать музыку Чайковского вместо гимна России на олимпиадах
Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил Олимпийскому комитету России (ОКР) заменить гимн фрагментом из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.
Источник: сайт ОКР
Прямая речь президента ОКР Станислава Позднякова: "С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики.
Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей.
И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине".
Детали: Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России на два года запретили использовать гимн на олимпиадах и чемпионатах мира.
Предложенный российской стороной фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского утвердили в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием Команды Олимпийского комитета России на Играх в Токио и Пекине.
В ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, в Международный паралимпийский комитет и Оргкомитеты Олимпийских игр в Токио и Пекине.
Предыстория:
- В июле 2019 года Всемирное антидопинговое агентство подозревало 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
- 25 ноября 2019 года Комитет по соответствию ВАДА отстранить Россию от международных турниров на 4 года.
- У России забрали право принимать Чемпионат мира по борьбе из-за санкций.