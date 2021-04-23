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МОК разрешил использовать музыку Чайковского вместо гимна России на олимпиадах

Пятница, 23 апреля 2021, 02:25
МОК разрешил использовать музыку Чайковского вместо гимна России на олимпиадах

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил Олимпийскому комитету России (ОКР) заменить гимн фрагментом из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Источник: сайт ОКР

Прямая речь президента ОКР Станислава Позднякова: "С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики.

Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей.

И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине".

Детали: Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России на два года запретили использовать гимн на олимпиадах и чемпионатах мира.

Предложенный российской стороной фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского утвердили в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием Команды Олимпийского комитета России на Играх в Токио и Пекине.

В ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, в Международный паралимпийский комитет и Оргкомитеты Олимпийских игр в Токио и Пекине.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Росcияспорт
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