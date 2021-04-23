У Білому домі не виключають нових санкцій проти Росії

США можуть ввести нові санкції проти Росії, не виключено, що це може бути пов’язано з утриманням опозиціонера Олексія Навального в неналежних умовах.

Джерело: Псакі, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми зберігаємо за собою право введення додаткових санкцій (щодо Росії – ред.) в майбутньому. Указ президента дозволяє нам зробити це".

Деталі: Представниця Білого дому також закликала надати засудженому російському опозиціонеру Олексію Навальному медичну допомогу.

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