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У Білому домі не виключають нових санкцій проти Росії

П'ятниця, 23 квітня 2021, 07:54
У Білому домі не виключають нових санкцій проти Росії

США можуть ввести нові санкції проти Росії, не виключено, що це може бути пов’язано з утриманням опозиціонера Олексія Навального в неналежних умовах.

Джерело: Псакі, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми зберігаємо за собою право введення додаткових санкцій (щодо Росії – ред.) в майбутньому. Указ президента дозволяє нам зробити це".

Деталі: Представниця Білого дому також закликала надати засудженому російському опозиціонеру Олексію Навальному медичну допомогу.

Передісторія:

  • США ввели санкції стосовно семи російських чиновників у зв'язку з отруєнням Навального - серед них глави ФСВП і ФСБ. МЗС Росії відреагувало на санкції США у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального, обіцяє відповісти і закликає "не гратися з вогнем".
  • Наприкінці лютого компанія Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Ця кібератака тривала з весни 2020 року і її реальні масштаби досі невідомі. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств.
  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден наприкінці березня продовжив санкції, у тім числі й проти Росії, для захисту від кібератак.
  • Адміністрація президента США Джо Байдена у квітні запровадила нові санкції проти Російської Федерації через її дії проти суверенітету та інтересів США – втручання у вибори та кібератаки.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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