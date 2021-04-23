В Белом доме не исключают новых санкций против России

США могут ввести новые санкции против России, не исключено, что это может быть связано с содержанием оппозиционера Алексея Навального в ненадлежащих условиях.

Источник: Псаки, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы оставляем за собой право введения дополнительных санкций (по России - ред.) В будущем. Указ президента позволяет нам сделать это".

Детали: Представительница Белого дома также призвала предоставить осужденному российском оппозиционеру Алексею Навальному медицинскую помощь.

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