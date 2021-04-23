В Белом доме не исключают новых санкций против России
Пятница, 23 апреля 2021, 07:54
США могут ввести новые санкции против России, не исключено, что это может быть связано с содержанием оппозиционера Алексея Навального в ненадлежащих условиях.
Источник: Псаки, цитирует Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Мы оставляем за собой право введения дополнительных санкций (по России - ред.) В будущем. Указ президента позволяет нам сделать это".
Детали: Представительница Белого дома также призвала предоставить осужденному российском оппозиционеру Алексею Навальному медицинскую помощь.
Предыстория:
- МИД России отреагировал на санкции США в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, обещает ответить и призывает "не играть с огнем".
- В конце февраля компания Microsoft обвинила российскую службу внешней разведки в кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds и Microsoft. Эта кибератака продолжалась с весны 2020 года и ее реальные масштабы пока неизвестны. Считается, что в США в результате него пострадали около 100 организаций и 9 федеральных агентств.
- Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил санкции, в том числе и против России, для защиты от кибератак.
- Администрация президента США Джо Байдена в апреле ввела новые санкции против Российской Федерации за ее действия против суверенитета и интересов США – вмешательство в выборы и кибератаки.