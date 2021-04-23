Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина попросила Нетаньяху быть посредником с Путиным – он не отказал

Пятница, 23 апреля 2021, 14:06
Украина попросила Нетаньяху быть посредником с Путиным – он не отказал

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласился стать посредником в переговорах между Украиной и Россией по поводу деэскалации конфликта.

Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала i24News

Прямая речь Корнийчука: "Мы попросили премьер-министра быть привлеченным как возможный посредник... Он имеет хорошие отношения с обоими – и с господином Путиным, и с господином Зеленским. Я рад сказать, что премьер-министр не сказал "нет", он сказал "я сделаю все, что смогу".

Мы очень рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а показал свою заинтересованность и желание помочь".

Предыстория:

  • С марта ситуация на востоке Украины обострилась, а Россия начала накапливать войска вблизи границ Украины и в ее оккупированных частях. Запад призвал РФ к деэскалации.
  • 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса", чтобы предотвратить войну и возобновить режим прекращения огня на востоке Украины.
  • 22 апреля президент России Владимир Путин ответил на это отказом встречаться на Донбассе и говорить о шагах к миру без главарей ОРДЛО, а также заявил о готовности обсуждать украино-российские отношения в Москве.
  • При этом министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
  • Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным только в нейтральной стране.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияИзраильвойнадипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Росcия
Во время мятежа "вагнеровцы" дошли до ядерной базы "Воронеж-45" – Буданов
США предупредили Россию о "неизбежной ответственности" в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: