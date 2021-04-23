Украина попросила Нетаньяху быть посредником с Путиным – он не отказал
Пятница, 23 апреля 2021, 14:06
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласился стать посредником в переговорах между Украиной и Россией по поводу деэскалации конфликта.
Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала i24News
Прямая речь Корнийчука: "Мы попросили премьер-министра быть привлеченным как возможный посредник... Он имеет хорошие отношения с обоими – и с господином Путиным, и с господином Зеленским. Я рад сказать, что премьер-министр не сказал "нет", он сказал "я сделаю все, что смогу".
Мы очень рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а показал свою заинтересованность и желание помочь".
Предыстория:
- С марта ситуация на востоке Украины обострилась, а Россия начала накапливать войска вблизи границ Украины и в ее оккупированных частях. Запад призвал РФ к деэскалации.
- 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса", чтобы предотвратить войну и возобновить режим прекращения огня на востоке Украины.
- 22 апреля президент России Владимир Путин ответил на это отказом встречаться на Донбассе и говорить о шагах к миру без главарей ОРДЛО, а также заявил о готовности обсуждать украино-российские отношения в Москве.
- При этом министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным только в нейтральной стране.