Украина попросила Нетаньяху быть посредником с Путиным – он не отказал

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласился стать посредником в переговорах между Украиной и Россией по поводу деэскалации конфликта.

Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала i24News

Прямая речь Корнийчука: "Мы попросили премьер-министра быть привлеченным как возможный посредник... Он имеет хорошие отношения с обоими – и с господином Путиным, и с господином Зеленским. Я рад сказать, что премьер-министр не сказал "нет", он сказал "я сделаю все, что смогу".

Мы очень рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а показал свою заинтересованность и желание помочь".

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