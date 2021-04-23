Замах на "праву руку" Баканова: суд скасував арешт ексзаступника глави СБУ

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, який підозрюється у замовленні вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумов.

Джерело: судова ухвала від 6 квітня, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень, коментар пресслужби СБУ Українській правді

Деталі: Суд побачив проблему в тому, що перше рішення про заочний арешт Нескоромного ухвалювалось без підозрюваного і без достатньої кількості доказів, що він перебуває в міжнародному розшуку, які мала надати Служба безпеки України.

Водночас у пресслужбі СБУ зазначили, що це рішення суду не заважає їм розшукувати Нескоромного, у тому числі шляхом виконання ухвали суду, якою надано дозвіл на затримання підозрюваного.

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Передісторія: 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави. У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.

Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.

Правоохоронці оприлюднили записи розмов фігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.