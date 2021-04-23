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Замах на "праву руку" Баканова: суд скасував арешт ексзаступника глави СБУ

П'ятниця, 23 квітня 2021, 15:25
Фото: Схеми

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, який підозрюється у замовленні вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумов.

Джерело: судова ухвала від 6 квітня, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень, коментар пресслужби СБУ Українській правді

Деталі: Суд побачив проблему в тому, що перше рішення про заочний арешт Нескоромного ухвалювалось без підозрюваного і без достатньої кількості доказів, що він перебуває в міжнародному розшуку, які мала надати Служба безпеки України.

Водночас у пресслужбі СБУ зазначили, що це рішення суду не заважає їм розшукувати Нескоромного, у тому числі шляхом виконання ухвали суду, якою надано дозвіл на затримання підозрюваного.

Знати більше: Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака

Передісторія: 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави. У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.

Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.

Правоохоронці оприлюднили записи розмов фігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.

Українська правда
Теми: СБУвбивствоарештсуд


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