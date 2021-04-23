Покушение на "правую руку" Баканова: суд отменил арест экс-зама главы СБУ

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, который подозревается в заказе убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Источник: судебное решение от 6 апреля, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений, комментарий пресс-службы СБУ Украинской правде

Детали: Суд увидел проблему в том, что первое решение о заочном аресте Нескоромного принималось без подозреваемого и без достаточного количества доказательств, что он находится в международном розыске, которые должна была предоставить Служба безопасности Украины.

В то же время в пресс-службе СБУ отметили, что это решение суда не мешает им разыскивать Нескоромного, в том числе путем выполнения постановления суда, которым дано разрешение на задержание подозреваемого.

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Предыстория: 23 января стало известно, что сотрудника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога. В СБУ сообщили, что за покушения на Наумова предлагали $50 тысяч.

Следствие считает заказчиком нападения бывшего зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Ему объявили подозрение, мужчину разыскивают.

Правоохранители обнародовали записи разговоров фигурантов, где они обсуждают сумму вознаграждения для нападающих, организацию и мотивы.