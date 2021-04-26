Епіфаній повідомив, чи доставлять у цьому році Благодатний вогонь в Україну

В який спосіб Україна повинна цьогоріч отримати Благодатний вогонь, повідомив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Джерело: Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми не будемо замовляти чартерного літака.

Але, як в минулому році, так і в цьому році ті компанії, які будуть звершувати якісь перельоти в цей час, це можуть бути технічні якісь, і вони пообіцяли, що в цьому році також доставлять нам Святе світло, Благодатний вогонь, як ми називаємо.

Можливо, не в той час, коли ми бажали, ввечері, відразу за декілька годин.

Це може бути і вранці вже в неділю, але обов’язково ми це світло отримаємо".

Деталі: Предстоятель ПЦУ додав, що отриманий вогонь традиційно розповсюдять по всій Україні.

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