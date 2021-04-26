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Епіфаній повідомив, чи доставлять у цьому році Благодатний вогонь в Україну

Понеділок, 26 квітня 2021, 00:18

В який спосіб Україна повинна цьогоріч отримати Благодатний вогонь, повідомив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Джерело: Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми не будемо замовляти чартерного літака.

Але, як в минулому році, так і в цьому році ті компанії, які будуть звершувати якісь перельоти в цей час, це можуть бути технічні якісь, і вони пообіцяли, що в цьому році також доставлять нам Святе світло, Благодатний вогонь, як ми називаємо.

Можливо, не в той час, коли ми бажали, ввечері, відразу за декілька годин.

Це може бути і вранці вже в неділю, але обов’язково ми це світло отримаємо".

Деталі: Предстоятель ПЦУ додав, що отриманий вогонь традиційно розповсюдять по всій Україні.

Передісторія:

  • В Україні не вводитимуть додаткових обмежувальних заходів на період великодніх свят, водночас МОЗ закликав церкви і українців дотримуватися карантину.
  • Київська влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.
  • 21 квітня Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу в Україні до 30 червня.
  • Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії, зокрема, планується масове освячення пасок на хлібокомбінатах.

Теми: ЕпіфанійПравославна Церква Українисвяткуваннякарантин


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