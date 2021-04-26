Епифаний сообщил, доставят ли в этом году Благодатный огонь в Украину

Каким образом Украина должна в этом году получить Благодатный огонь, сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Источник: Епифаний в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Мы не будем заказывать чартерного самолета.

Но, как в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие-то перелеты в это время, это могут быть технические какие-то, и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святой свет, Благодатный огонь, как мы называем.

Возможно, не в то время, когда мы хотели, вечером, сразу за несколько часов.

Это может быть и утром уже в воскресенье, но обязательно мы этот свет получим".

Детали: Предстоятель ПЦУ добавил, что полученный огонь традиционно распространят по всей Украине.

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