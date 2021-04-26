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Епифаний сообщил, доставят ли в этом году Благодатный огонь в Украину

Понедельник, 26 апреля 2021, 00:18

Каким образом Украина должна в этом году получить Благодатный огонь, сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Источник: Епифаний в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Мы не будем заказывать чартерного самолета.

Но, как в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие перелеты в это время, это могут быть технические какие-то, и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святое свет, Благодатный огонь, как мы называем.

Возможно, не в то время, когда мы хотели, вечером, сразу за несколько часов.

Это может быть и утром уже в воскресенье, но обязательно мы это свет получим".

Детали: Предстоятель ПЦУ добавил, что полученный огонь традиционно распространят по всей Украине.

Предыстория:

  • В Украине не будут вводить дополнительных ограничительных мер на период пасхальных праздников, вместе с тем Минздрав призывает церкви и украинцев соблюдать карантин.
  • Киевские власти утвердили особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.
  • 21 апреля Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня.
  • Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заверил, что храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы обезопасить верующих во времена пандемии, в частности, планируется массовое освящение пасок на хлебокомбинатах.

Темы: ЕпифанийПравославная Церковь Украиныпразднованиякарантин


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