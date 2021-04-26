Епифаний сообщил, доставят ли в этом году Благодатный огонь в Украину
Понедельник, 26 апреля 2021, 00:18
Каким образом Украина должна в этом году получить Благодатный огонь, сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Источник: Епифаний в интервью Радио Свобода
Прямая речь: "Мы не будем заказывать чартерного самолета.
Но, как в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие перелеты в это время, это могут быть технические какие-то, и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святое свет, Благодатный огонь, как мы называем.
Возможно, не в то время, когда мы хотели, вечером, сразу за несколько часов.
Это может быть и утром уже в воскресенье, но обязательно мы это свет получим".
Детали: Предстоятель ПЦУ добавил, что полученный огонь традиционно распространят по всей Украине.
Предыстория:
- В Украине не будут вводить дополнительных ограничительных мер на период пасхальных праздников, вместе с тем Минздрав призывает церкви и украинцев соблюдать карантин.
- Киевские власти утвердили особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.
- 21 апреля Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня.
- Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заверил, что храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы обезопасить верующих во времена пандемии, в частности, планируется массовое освящение пасок на хлебокомбинатах.