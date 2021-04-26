Сину колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігорю Гладковському вручили обвинувальний акт.

Джерело: співрозмовник УП в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Деталі: Гладковському-молодшому вручили обвинувальний акт, який мають скерувати до суду.

Відзначається, що він прилетів до аеропорту "Бориспіль", але його не затримували.

Що було раніше: 22 квітня НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського, підозрюваного у справі "Оптимумспецдеталь".

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