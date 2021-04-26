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Гладковському-молодшому вручили обвинувальний акт

Понеділок, 26 квітня 2021, 11:32

Сину колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігорю Гладковському вручили обвинувальний акт. 

Джерело: співрозмовник УП в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Деталі: Гладковському-молодшому вручили обвинувальний акт, який мають скерувати до суду.

Відзначається, що він прилетів до аеропорту "Бориспіль", але його не затримували.

Що було раніше: 22 квітня НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського, підозрюваного у справі "Оптимумспецдеталь".

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Передісторія:

  • 21 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч гривень хабаря сину експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю.
  • Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.

Українська правда
Теми: ГладковськийНАБУАнтикорупційна прокуратура


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