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Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт

Понедельник, 26 апреля 2021, 11:32

Сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому вручили обвинительный акт.

Источник: собеседник УП в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

Детали: Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт, который должны направить в суд.

Отмечается, что он прилетел в аэропорт "Борисполь", но его не задерживали.

Что было раньше: 22 апреля НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского, подозреваемого по делу "Оптимумспецдеталь".

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Предистория:

  • 21 декабря НАБУ и САП сообщилио подозрении в получении 950 тысяч гривен взятки сыну экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорю.
  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследованиео том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали"дела по Гладковскому за взятки.

Украинская правда
Темы: ГладковскийНАБУАнтикоррупционная прокуратура


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