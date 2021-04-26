Сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому вручили обвинительный акт.

Источник: собеседник УП в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

Детали: Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт, который должны направить в суд.

Отмечается, что он прилетел в аэропорт "Борисполь", но его не задерживали.

Что было раньше: 22 апреля НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского, подозреваемого по делу "Оптимумспецдеталь".

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