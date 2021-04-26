Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт
Понедельник, 26 апреля 2021, 11:32
Сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому вручили обвинительный акт.
Источник: собеседник УП в Специализированной антикоррупционной прокуратуре
Детали: Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт, который должны направить в суд.
Отмечается, что он прилетел в аэропорт "Борисполь", но его не задерживали.
Что было раньше: 22 апреля НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского, подозреваемого по делу "Оптимумспецдеталь".
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Предистория:
- 21 декабря НАБУ и САП сообщилио подозрении в получении 950 тысяч гривен взятки сыну экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорю.
- Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследованиео том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали"дела по Гладковскому за взятки.
Украинская правда