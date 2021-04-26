Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт

Понедельник, 26 апреля 2021, 11:32
Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт

Сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому вручили обвинительный акт.

Источник: собеседник УП в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

Детали: Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт, который должны направить в суд.

Отмечается, что он прилетел в аэропорт "Борисполь", но его не задерживали.

Что было раньше: 22 апреля НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского, подозреваемого по делу "Оптимумспецдеталь".

Знать больше: #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Предистория:

  • 21 декабря НАБУ и САП сообщилио подозрении в получении 950 тысяч гривен взятки сыну экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорю.
  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследованиео том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали"дела по Гладковскому за взятки.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГладковскийНАБУАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Гладковский
Гладковский проиграл суд журналистам, разоблачившим коррупцию в оборонке
Суд признал банкротом "Богдан Моторс" Гладковского
Дело Гладовского-младшего не будут рассматривать в Антикоррупционном суде
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: