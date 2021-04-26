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У Путіна назвали "тривожним сигналом" ідею Зеленського покликати на переговори США

Понеділок, 26 квітня 2021, 13:38
У Путіна назвали тривожним сигналом ідею Зеленського покликати на переговори США

У Кремлі назвали "тривожним сигналом" пропозицію президента України Володимира Зеленського розширити "нормандську четвірку" такими країнами, як США, Великобританія і Канада, а також змінити мінський формат переговорів щодо Донбасу.

Джерело: заява прес-секретаря Путіна журналістам в понеділок, яку передає ТАСС

Пряма мова: "Є сенс звернути увагу на інтерв'ю президента України Зеленського газеті Financial Times. У цьому інтерв'ю якраз президент говорив про необхідність зміни мінського формату, додавання інших країн і так далі і тому подібне. Це черговий тривожний сигнал. Ми неодноразово говорили про те, що це дуже непроста ситуація, це зайвий раз на вищому рівні, напевно, демонстрація того, що Україна хотіла б мінський процес видозмінити, а його видозмінити, не поклавши власне йому кінець, просто неможливо".

Передісторія: Раніше Зеленський в інтерв'ю Financial Times запропонував до переговорів по Донбасу, крім Росії, Франції та Німеччини, залучити також представників США, Великобританії і Канади. Також він озвучив ідею змінити мінський формат.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПутінСШАнормандський форматРосія
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