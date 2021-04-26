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У Путина назвали "тревожным сигналом" идею Зеленского позвать на переговоры США

Понедельник, 26 апреля 2021, 13:38

В Кремле назвали "тревожным сигналом" предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить "нормандскую четверку" такими странами, как США, Великобритания и Канада, а также изменить минский формат переговоров по Донбассу.

Источник: заявление пресс-секретаря Путина журналистам в понедельник, которое передает ТАСС

Прямая речь: "Есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее и тому подобное. Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно".

Предыстория: Ранее Зеленский в интервью Financial Times предложил к переговорам по Донбассу, помимо России, Франции и германии, привлечь также представителей США, Великобритании и Канады. Также он озвучил идею изменить минский формат.

Темы: ЗеленскийПутинСШАнормандский форматРосcия


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