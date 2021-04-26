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Зеленський: Все йде до того, що зустріч з Путіним буде

Понеділок, 26 квітня 2021, 13:59
Фото ОПУ

Президент Володимири Зеленський заявив, що наразі все йде до того, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться.

Джерело: Зеленський на брифінгу 26 квітня

Пряма мова: "Мені здається, що все йде до того, що ця зустріч відбудеться".

Деталі: Зеленський нагадав, що запропонував Путіну зустрітися на Донбасі. За його словами, президент РФ "підтвердив бажання зустрітися, але запропонував зустрітися у Москві".

Зеленський розповів, що "вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він з’єднувався з адміністрацією президента Путін і щоб вони знайшли порозуміння, терміни і місце чи місто", де президенти зможуть зустрітись.

Зеленський також висловив думку, що "головне – це суть, про що, а де, коли – це вже деталі".

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.
  • Путін натомість запропонував зустрітися Зеленському в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу. Він наполягає на тому, що Київ має вести перемовини із керівниками так званих "республік".
  • Зеленський знову заявив, що хоче двосторонньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним, наголосивши, що місце зустрічі не так важливе, як її зміст. 

 

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийПутін


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