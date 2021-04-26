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Зеленский: Все идет к тому, что встреча с Путиным будет

Понедельник, 26 апреля 2021, 13:59
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас все идет к тому, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится.

Источник: Зеленский на брифинге 26 апреля

Прямая речь: "Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча состоится".

Детали: Зеленский напомнил, что предложил Путину встретиться на Донбассе. По его словам, президент РФ "подтвердил желание встретиться, но предложил встретиться в Москве".

Зеленский рассказал, что "уже дал задание руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он соединялся с администрацией президента Путина, и чтобы они нашли понимание, сроки и место или город", где президенты смогут встретиться.

Зеленский также высказал мнение, что "главное – это суть, о чем, а где, когда – это уже детали".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.
  • Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса. Он настаивает на том, что Киев должен вести переговоры с руководителями так называемых "республик".
  • Зеленский снова заявил, что хочет двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что место встречи не так важно, как ее содержание.

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийПутин


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