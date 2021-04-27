Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський побував на передовій з окупованим Кримом

Вівторок, 27 квітня 2021, 15:35

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції військовослужбовців на адміністративній межі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Капітан Руслан Маришев ознайомив главу держави з оперативною обстановкою та системою укріплень на адмінмежі з АР Крим.

Зазначається, що на передовій позиції Зеленський оглянув бліндаж та окопи й коротко поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть тут службу. Президент поцікавився рівнем забезпечення та умовами перебування бійців на позиціях. 

Також глава держави відвідав базовий табір українських військових поблизу села Чаплинка, де ознайомився з умовами розміщення особового складу. Зеленський також поцікавився епідемічним станом і перебігом вакцинації серед військових та передав двом військовим підрозділам прилади нічного бачення та тепловізори.

Пряма мова: "Ми сьогодні на Херсонщині. Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад. Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії – технічний і психологічний.

Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська (РФ -ред.) відходять, не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни".

Нагадаємо: 27 квітня президент Зеленський перебуває із робочою поїздкою в Херсонській області.

Українська правда
Теми: війнаЗеленськийХерсонська областьКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В зоні ООС автомобіль із військовими підірвався на вибухівці: є загиблий і травмовані

відео, ФотоКиївська облрада звільнила свого голову-"слугу"

На українського депутата у ПАРЄ наклали санкції за скаргою РФ

Україна висилає російського консула в Одесі

Затриманий у Києві підліток зізнався у вбивстві батьків – джерело

Кремль наголошує, що Путін готовий розмовляти з Зеленським, але не про Донбас

Усі новини...
війна
В зоні ООС автомобіль із військовими підірвався на вибухівці: є загиблий і травмовані
Загроза прямої агресії РФ зберігається: у Києві розпочався оперативний збір ЗСУ
Кремль наголошує, що Путін готовий розмовляти з Зеленським, але не про Донбас
Останні новини
15:43
Ощадбанк удвічі збільшив обсяг іпотечних кредитів
15:35
Зеленський побував на передовій з окупованим Кримом
15:34
Українців попереджають про сильні заморозки
15:30
ЄСПЛ звернувся до України щодо можливого політичного переслідування з боку НАБУ
15:13
У Донецькій області додадуть "ковідні" місця: зайнято 69% ліжок
15:11
Дефіциту дизпалива немає, у травні планується збільшення поставок – Мінекономіки
15:03
В зоні ООС автомобіль із військовими підірвався на вибухівці: є загиблий і травмовані
14:58
відео, ФотоКиївська облрада звільнила свого голову-"слугу"
14:57
В ОП вважають, що Путін погодився зустрітись із Зеленським
14:48
Компанія Безоса оскаржує контракт NASA зі SpaceX для доставки людей на Місяць
Усі новини...