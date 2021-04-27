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Зеленський побував на передовій з окупованим Кримом

Вівторок, 27 квітня 2021, 15:35
Зеленський побував на передовій з окупованим Кримом

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції військовослужбовців на адміністративній межі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Капітан Руслан Маришев ознайомив главу держави з оперативною обстановкою та системою укріплень на адмінмежі з АР Крим.

Зазначається, що на передовій позиції Зеленський оглянув бліндаж та окопи й коротко поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть тут службу. Президент поцікавився рівнем забезпечення та умовами перебування бійців на позиціях. 

Також глава держави відвідав базовий табір українських військових поблизу села Чаплинка, де ознайомився з умовами розміщення особового складу. Зеленський також поцікавився епідемічним станом і перебігом вакцинації серед військових та передав двом військовим підрозділам прилади нічного бачення та тепловізори.

Пряма мова: "Ми сьогодні на Херсонщині. Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад. Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії – технічний і психологічний.

Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська (РФ -ред.) відходять, не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни".

Нагадаємо: 27 квітня президент Зеленський перебуває із робочою поїздкою в Херсонській області.

Передісторія:

  • Із березня ситуація на сході України загострилася, а Росія почала накопичувати війська поблизу кордонів України та в її окупованих частинах. Захід закликав РФ до деескалації. 
  • Українська розвідка, журналісти-розслідувачі та американський Білий дім заявляли, що з 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.
  • 20 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу", аби запобігти війні й поновити режим припинення вогню на сході України. 
  • 22 квітня президент Росії Володимир Путін відповів на це відмовою зустрічатися на Донбасі й говорити про кроки до миру без ватажків ОРДЛО, а також заявив про готовність обговорювати україно-російські відносини в Москві.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командувачам із 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму. За даними української розвідки, РФ не поспішає відводити війська від кордону.

Українська правда

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Теми: війнаЗеленськийХерсонська областьКрим
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