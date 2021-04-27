Зеленський побував на передовій з окупованим Кримом

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції військовослужбовців на адміністративній межі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Капітан Руслан Маришев ознайомив главу держави з оперативною обстановкою та системою укріплень на адмінмежі з АР Крим.

Зазначається, що на передовій позиції Зеленський оглянув бліндаж та окопи й коротко поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть тут службу. Президент поцікавився рівнем забезпечення та умовами перебування бійців на позиціях.

Також глава держави відвідав базовий табір українських військових поблизу села Чаплинка, де ознайомився з умовами розміщення особового складу. Зеленський також поцікавився епідемічним станом і перебігом вакцинації серед військових та передав двом військовим підрозділам прилади нічного бачення та тепловізори.

Пряма мова: "Ми сьогодні на Херсонщині. Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад. Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії – технічний і психологічний.

Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська (РФ -ред.) відходять, не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни".

Нагадаємо: 27 квітня президент Зеленський перебуває із робочою поїздкою в Херсонській області.

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