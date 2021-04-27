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Зеленский побывал на передовой с оккупированным Крымом

Вторник, 27 апреля 2021, 15:35

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции военнослужащих на административной границе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым.

Источник: Офис президента

Детали: Капитан Руслан Марышев ознакомил главу государства с оперативной обстановкой и системой укреплений на админгранице с АР Крым.

Отмечается, что на передовой позиции Зеленский осмотрел блиндаж и окопы и коротко пообщался с военнослужащими, которые несут здесь службу. Президент поинтересовался уровнем обеспечения условий пребывания бойцов на позициях.

Также глава государства посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплынка, где ознакомился с условиями размещения личного состава. Зеленский также поинтересовался эпидемическим состоянием и ходом вакцинации среди военных и передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.

Прямая речь: "Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое.

Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска (РФ -ред.) отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны".

Напомним: 27 апреля президент Зеленский находится с рабочей поездкой в ​​Херсонской области.

Предыстория:

  • С марта ситуация на востоке Украины обострилась, а Россия начала накапливать войска вблизи границ Украины и в ее оккупированных частях. Запад призвал РФ к деэскалации.
  • Украинская разведка, журналисты-расследователи и американский Белый дом заявляли, что с 2014 года - это самое большое военное присутствие российской армии у украинской границы.
  • 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса", чтобы предотвратить войну и возобновить режим прекращения огня на востоке Украины.
  • 22 апреля президент России Владимир Путин ответил на это отказом встречаться на Донбассе и говорить о шагах к миру без главарей ОРДЛО, а также заявил о готовности обсуждать украино-российские отношения в Москве.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Украинская правда
Темы: войнаЗеленскийХерсонская областьКрым


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