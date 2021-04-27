Зеленский побывал на передовой с оккупированным Крымом

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции военнослужащих на административной границе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым.

Источник: Офис президента

Детали: Капитан Руслан Марышев ознакомил главу государства с оперативной обстановкой и системой укреплений на админгранице с АР Крым.

Отмечается, что на передовой позиции Зеленский осмотрел блиндаж и окопы и коротко пообщался с военнослужащими, которые несут здесь службу. Президент поинтересовался уровнем обеспечения условий пребывания бойцов на позициях.

Также глава государства посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплынка, где ознакомился с условиями размещения личного состава. Зеленский также поинтересовался эпидемическим состоянием и ходом вакцинации среди военных и передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.

Прямая речь: "Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое.

Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска (РФ -ред.) отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны".

Напомним: 27 апреля президент Зеленский находится с рабочей поездкой в ​​Херсонской области.

Предыстория: