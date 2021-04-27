РФ відправила крейсер у Чорне море після того, як туди попрямував катер США

Росія відправила гвардійський ракетний крейсер "Москва" на стрільби у Чорне море після того, як США направили туди патрульний корабель США.

Джерело: "Інтерфакс-Росія" з посиланням на пресслужбу Чорноморського флоту

Дослівно: "У кількох морських полігонах в акваторії Чорного моря екіпаж проведе комплекс корабельних бойових навчань і спільних маневрів з кораблями Чорноморського флоту і вертольотами Морської авіації і ППО".

Деталі: Зазначається, що екіпаж відпрацює застосування головного ракетного комплексу крейсера, імітувавши стрільби по умовному ворогу.

Доступ в регіон, в якому будуть проводити стрільби, на цей час буде закритий для судноплавства.

Що передувало: 27 квітня стало відомо, що патрульний катер берегової охорони США "Гамільтон" прямує в Чорне море.

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