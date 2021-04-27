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РФ відправила крейсер у Чорне море після того, як туди попрямував катер США

Вівторок, 27 квітня 2021, 17:52
РФ відправила крейсер у Чорне море після того, як туди попрямував катер США

Росія відправила гвардійський ракетний крейсер "Москва" на стрільби у Чорне море після того, як США направили туди патрульний корабель США.

Джерело: "Інтерфакс-Росія" з посиланням на пресслужбу Чорноморського флоту

Дослівно: "У кількох морських полігонах в акваторії Чорного моря екіпаж проведе комплекс корабельних бойових навчань і спільних маневрів з кораблями Чорноморського флоту і вертольотами Морської авіації і ППО". 

Деталі: Зазначається, що екіпаж відпрацює застосування головного ракетного комплексу крейсера, імітувавши стрільби по умовному ворогу. 

Доступ в регіон, в якому будуть проводити стрільби, на цей час буде закритий для судноплавства. 

Що передувало: 27 квітня стало відомо, що патрульний катер берегової охорони США "Гамільтон" прямує в Чорне море.

Передісторія:

  • 22 квітня в Криму пройшов основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ.
  • За даними Міноборони РФ, в маневрах задіяли понад 10 тисяч військовослужбовців, 1,2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму пройшли успішно, і що з 23 квітня війська починають повертатися в місця постійної дислокації.
  • Північний флот РФ повідомив, що два великі десантні кораблі Північного флоту РФ "Олександр Отраковський" і "Кондопога" поки залишаються в Чорному морі після великих навчань біля анексованого Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорне морекорабліРосіяСША
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