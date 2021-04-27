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РФ отправила крейсер в Черное море после того, как туда направился катер США

Вторник, 27 апреля 2021, 17:52

Россия отправила гвардейский ракетный крейсер "Москва" на стрельбы в Черное море, после того, как США направили туда патрульный корабль США.

Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на пресс служба Черноморского флота

Дословно: "В нескольких морских полигонах в акватории Чёрного моря экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и ПВО". 

Детали: Отмечается, что экипаж отработает применение главного ракетного комплекса крейсера, имитировав стрельбы по условному противнику.

Доступ в регион, в котором будут проводить стрельбы, в это время будет закрыт для судоходства.

Что предшествовало: 27 апреля стало известно, что патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон" направляется в Черное море.

Предыстория:

  • 22 апреля в Крыму прошел основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ.
  • По данным Минобороны РФ, в маневрах задействовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно, и что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации.  
  • Северный флот РФ сообщил, что два больших десантных корабля Северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море после крупных учений возле аннексированного Крыма. 

Темы: Черное морекораблиРосcияСША


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