РФ отправила крейсер в Черное море после того, как туда направился катер США

Россия отправила гвардейский ракетный крейсер "Москва" на стрельбы в Черное море, после того, как США направили туда патрульный корабль США.

Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на пресс служба Черноморского флота

Дословно: "В нескольких морских полигонах в акватории Чёрного моря экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и ПВО".

Детали: Отмечается, что экипаж отработает применение главного ракетного комплекса крейсера, имитировав стрельбы по условному противнику.

Доступ в регион, в котором будут проводить стрельбы, в это время будет закрыт для судоходства.

Что предшествовало: 27 апреля стало известно, что патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон" направляется в Черное море.

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