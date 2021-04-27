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Порошенко дав Зеленському низку порад до зустрічі з Путіним

Вівторок, 27 квітня 2021, 18:53
Порошенко дав Зеленському низку порад до зустрічі з Путіним

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко дав поради та нагадав "червоні лінії" чинному главі держави Володимиру Зеленському перед ймовірною зустріччю з російським президентом Володимиром Путіним.

Джерело: Порошенко у відеозверненні

Пряма мова Порошенка: "Ми у "Європейській солідарності" розуміємо, що посилення зовнішньої загрози завжди потребує внутрішньої консолідації. "ЄС" підтримає будь-які підходи та ініціативи влади, які наближають бодай на крок перемогу України в цій виснажливій війні.

Але я не можу промовчати, коли знову бачу ірраціональне бажання Зеленського будь-як, будь-коли і за будь-яку ціну побачити Путіна. Вважаю за необхідне дати кілька слушних і перевірених часом порад та освіжити для Банкової певні "червоні лінії".

Деталі: Порошенко порадив працювати над зміцненням міжнародної коаліції на підтримку України "щоденно й системно, а не аврально" та не розпорошувати зусилля свої та партнерів "нескінченним спамом сирих ідей". Він наголосив, що будь-які ініціативи перед озвученням слід узгоджувати з партнерами, згадавши, що Зеленський хоче розширити "нормандський формат" Британією, США та Канадою.

П’ятий президент впевнений, що навіть натяки Банкової про вихід з "Мінська" будуть приводом для нової ескалації Росії та уникнення від відповідальності. Також лідер "ЄС" очікує, що президент доб’ється запрошення на цьогорічний саміт НАТО та переконає учасників про надання Україні ПДЧ.

Також Порошенко наголосив на "червоних лініях":

  1. Неприпустимість будь-якої ревізії конституційно закріпленого європейського та євроатлантичного курсу України.
  2. Жодних поступок у питанні національної ідентичності, а саме української мови та української церкви.
  3. Жодних виборів на окупованих територіях Донбасу, до повноцінного гарантування безпеки та деокупації.
  4. Жодних компромісів у питанні Криму, зокрема щодо постачання води – Порошенко нагадав, що відповідальність за окуповані території несе окупант.
  5. Ніяких пробачень Путіну за його агресію – судові позови для притягнення до відповідальності Кремля мають далі бути в пріоритеті.

Що було раніше

  • Зеленський заявив, що готовий зустрітись із Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.
  • Путін натомість запропонував зустрітися Зеленському в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу.
  • Зеленський знову заявив, що хоче двосторонньої зустрічі із Путіним, наголосивши, що місце зустрічі не так важливе, як її зміст. 
  • Пізніше він заявив, що наразі все йде до того, що зустріч з Путіним відбудеться.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЗеленськийПутін
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