Порошенко дал Зеленскому ряд советов к встрече с Путиным

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко дал советы и напомнил "красные линии" действующему главе государства Владимиру Зеленскому перед вероятной встречей с российским президентом Владимиром Путиным.

Источник: Порошенко в видеообращении

Прямая речь Порошенко: "Мы в "Европейской солидарности" понимаем, что усиление внешней угрозы всегда требует внутренней консолидации. "ЕС" поддержит любые подходы и инициативы власти, которые приближают хотя бы на шаг победу Украины в этой изнурительной войне.

Но я не могу промолчать, когда снова вижу иррациональное желание Зеленского как угодно, в любое время и любой ценой увидеть Путина. Считаю необходимым дать несколько дельных и проверенных временем советов и освежить для Банковой определенные "красные линии".

Детали: Порошенко посоветовал работать над укреплением международной коалиции в поддержку Украины "ежедневно и системно, а не аврально" и не распылять усилия свои и партнеров "бесконечным спамом сырых идей". Он отметил, что любые инициативы перед озвучиванием следует согласовывать с партнерами, вспомнив, что Зеленский хочет расширить "нормандский формат" Британией, США и Канадой.

Пятый президент уверен, что даже намеки Банковой о выходе из "Минска" будут поводом для новой эскалации России и избежания ответственности.

Также лидер "ЕС" ожидает, что президент добьется приглашение на нынешний саммит НАТО и убедит участников о предоставлении Украине ПДЧ.

Также Порошенко отметил "красные линии"

Недопустимость любой ревизии конституционно закрепленного европейского и евроатлантического курса Украины. Никаких уступок в вопросе национальной идентичности, а именно украинского языка и украинской церкви. Никаких выборов на оккупированных территориях Донбасса до полноценного обеспечения безопасности и деоккупации. Никаких компромиссов в вопросе Крыма, в частности по поставкам воды - Порошенко напомнил, что ответственность за оккупированные территории несет оккупант. Никаких извинений Путина за его агрессию - судебные иски для привлечения к ответственности Кремля должны дальше быть в приоритете.

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