Порошенко дал Зеленскому ряд советов к встрече с Путиным
Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко дал советы и напомнил "красные линии" действующему главе государства Владимиру Зеленскому перед вероятной встречей с российским президентом Владимиром Путиным.
Источник: Порошенко в видеообращении
Прямая речь Порошенко: "Мы в "Европейской солидарности" понимаем, что усиление внешней угрозы всегда требует внутренней консолидации. "ЕС" поддержит любые подходы и инициативы власти, которые приближают хотя бы на шаг победу Украины в этой изнурительной войне.
Но я не могу промолчать, когда снова вижу иррациональное желание Зеленского как угодно, в любое время и любой ценой увидеть Путина. Считаю необходимым дать несколько дельных и проверенных временем советов и освежить для Банковой определенные "красные линии".
Детали: Порошенко посоветовал работать над укреплением международной коалиции в поддержку Украины "ежедневно и системно, а не аврально" и не распылять усилия свои и партнеров "бесконечным спамом сырых идей". Он отметил, что любые инициативы перед озвучиванием следует согласовывать с партнерами, вспомнив, что Зеленский хочет расширить "нормандский формат" Британией, США и Канадой.
Пятый президент уверен, что даже намеки Банковой о выходе из "Минска" будут поводом для новой эскалации России и избежания ответственности.
Также лидер "ЕС" ожидает, что президент добьется приглашение на нынешний саммит НАТО и убедит участников о предоставлении Украине ПДЧ.
Также Порошенко отметил "красные линии"
- Недопустимость любой ревизии конституционно закрепленного европейского и евроатлантического курса Украины.
- Никаких уступок в вопросе национальной идентичности, а именно украинского языка и украинской церкви.
- Никаких выборов на оккупированных территориях Донбасса до полноценного обеспечения безопасности и деоккупации.
- Никаких компромиссов в вопросе Крыма, в частности по поставкам воды - Порошенко напомнил, что ответственность за оккупированные территории несет оккупант.
- Никаких извинений Путина за его агрессию - судебные иски для привлечения к ответственности Кремля должны дальше быть в приоритете.
Предыстория:
- Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.
- Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса.
- Зеленский ответил, что хочет двусторонней встречи с Путиным, подчеркнув, что место встречи не так важно, как ее содержание.
- Зеленский заявил, что сейчас все идет к тому, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится.