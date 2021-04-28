Війни з Україною можна уникнути – Лавров
Середа, 28 квітня 2021, 09:43
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що повномасштабної війни Росії з Україною можна і потрібно уникнути.
Джерело: Лавров в інтерв'ю "РИА Новости"
Пряма мова: "Якщо це залежить від нас і від ополченців (терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР" – ред.), наскільки ми можемо розуміти їх принципові підходи, то війни можна і потрібно уникнути".
Деталі: У той же час Лавров зазначив, що не може відповідати за Україну і її лідера Володимира Зеленського.
За його словами, "за зовнішніми ознаками" головне для Зеленського "утриматися при владі, і він готовий платити будь-яку ціну, включаючи потурання неонацистам і ультрарадикалам, які продовжують оголошувати ополченців Донбасу терористами".
Передісторія:
- Із березня ситуація на сході України загострилася, а Росія почала накопичувати війська поблизу кордонів України та в її окупованих частинах. Захід закликав РФ до деескалації.
- Українська розвідка, журналісти-розслідувачі та американський Білий дім заявляли, що з 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.
- 20 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу", аби запобігти війні й поновити режим припинення вогню на сході України.
- 22 квітня Путін відповів на це відмовою зустрічатися на Донбасі й говорити про кроки до миру без ватажків ОРДЛО, а також заявив про готовність обговорювати україно-російські відносини в Москві.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що доручив командувачам із 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму. За даними української розвідки, РФ не поспішає відводити війська від кордону.