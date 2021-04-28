Війни з Україною можна уникнути – Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що повномасштабної війни Росії з Україною можна і потрібно уникнути.

Джерело: Лавров в інтерв'ю "РИА Новости"

Пряма мова: "Якщо це залежить від нас і від ополченців (терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР" – ред.), наскільки ми можемо розуміти їх принципові підходи, то війни можна і потрібно уникнути".

Деталі: У той же час Лавров зазначив, що не може відповідати за Україну і її лідера Володимира Зеленського.

За його словами, "за зовнішніми ознаками" головне для Зеленського "утриматися при владі, і він готовий платити будь-яку ціну, включаючи потурання неонацистам і ультрарадикалам, які продовжують оголошувати ополченців Донбасу терористами".

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