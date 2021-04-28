Войны с Украиной можно избежать – Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что полномасштабной войны России с Украиной можно и нужно избежать.

Источник: Лавров в интервью "РИА Новости"



Прямая речь: "Если это зависит от нас и от ополченцев (террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" – ред.), насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать".

Детали: В то же время Лавров отметил, что не может отвечать за Украину и ее лидера Владимира Зеленского.

По его словам, "по внешним признакам" главное для Зеленского "удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами".

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