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Санкції проти "каналів Медведчука" призвели до ескалації на Донбасі – "слуга народу"

Середа, 28 квітня 2021, 11:26
Санкції проти каналів Медведчука призвели до ескалації на Донбасі – слуга народу
Фото telekritika.ua

Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв вважає, що санкції РНБО проти телеканалів, пов’язаних з одним із лідерів ОПЗЖ Віктором Медведчуком, стали однією з причин ескалації збройного конфлікту на Донбасі.

Джерело: голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від СН Микита Потураєв в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Санкції точно стали однією з тих причин, через які зараз відбувається ескалація на сході України. Усе має ціну. Коли президент України пішов на такі жорсткі дії, було зрозуміло, що відповідь з боку Росії однозначно буде. Вона прийшла у вигляді понад сотні тисяч російських військ на наших кордонах".

Деталі: При цьому Потураєв заявив, що медійний ландшафт України змінився на краще.

Він додав, що  закриття "каналів Медведчука" стало "позитивним сигналом для українського журналістського середовища".

Передісторія:

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
  • Із березня ситуація на сході України загострилася, а Росія почала накопичувати війська поблизу кордонів України та в її окупованих частинах. Захід закликав РФ до деескалації. 
  • Українська розвідка, журналісти-розслідувачі та американський Білий дім заявляли, що з 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.
  • 20 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу", аби запобігти війні й поновити режим припинення вогню на сході України. 
  • 22 квітня Путін відповів на це відмовою зустрічатися на Донбасі й говорити про кроки до миру без ватажків ОРДЛО, а також заявив про готовність обговорювати україно-російські відносини в Москві.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що доручив командувачам із 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму. За даними української розвідки, РФ не поспішає відводити війська від кордону.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїМедведчукДонбасвійнаСлуга народу
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