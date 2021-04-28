Санкції проти "каналів Медведчука" призвели до ескалації на Донбасі – "слуга народу"

Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв вважає, що санкції РНБО проти телеканалів, пов’язаних з одним із лідерів ОПЗЖ Віктором Медведчуком, стали однією з причин ескалації збройного конфлікту на Донбасі.

Джерело: голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від СН Микита Потураєв в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Санкції точно стали однією з тих причин, через які зараз відбувається ескалація на сході України. Усе має ціну. Коли президент України пішов на такі жорсткі дії, було зрозуміло, що відповідь з боку Росії однозначно буде. Вона прийшла у вигляді понад сотні тисяч російських військ на наших кордонах".

Деталі: При цьому Потураєв заявив, що медійний ландшафт України змінився на краще.

Він додав, що закриття "каналів Медведчука" стало "позитивним сигналом для українського журналістського середовища".

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