Санкции против "каналов Медведчука" привели к эскалации на Донбассе – "слуга народа"

Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев считает, что санкции СНБО против телеканалов, связанных с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком, стали одной из причин эскалации вооруженного конфликта на Донбассе.

Источник: глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от СН Никита Потураев в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Санкции точно стали одной из тех причин, из-за которых сейчас происходит эскалация на востоке Украины. Все имеет цену. Когда президент Украины пошел на такие жесткие действия, было понятно, что ответ со стороны России однозначно будет. Он пришла в виде более сотни тысяч российских войск на наших границах".

Детали: При этом Потураев заявил, что медийный ландшафт Украины преобразился.

Он добавил, что закрытие "каналов Медведчука" стало "позитивным сигналом для украинской журналистской среды".

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