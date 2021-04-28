Санкции против "каналов Медведчука" привели к эскалации на Донбассе – "слуга народа"
Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев считает, что санкции СНБО против телеканалов, связанных с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком, стали одной из причин эскалации вооруженного конфликта на Донбассе.
Источник: глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от СН Никита Потураев в интервью "Укринформу"
Прямая речь: "Санкции точно стали одной из тех причин, из-за которых сейчас происходит эскалация на востоке Украины. Все имеет цену. Когда президент Украины пошел на такие жесткие действия, было понятно, что ответ со стороны России однозначно будет. Он пришла в виде более сотни тысяч российских войск на наших границах".
Детали: При этом Потураев заявил, что медийный ландшафт Украины преобразился.
Он добавил, что закрытие "каналов Медведчука" стало "позитивным сигналом для украинской журналистской среды".
Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов из орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- С марта ситуация на востоке Украины обострилась, а Россия начала накапливать войска вблизи границ Украины и в ее оккупированных частях. Запад призвал РФ к деэскалации.
- Украинская разведка, журналисты-расследователи и американский Белый дом заявляли, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии у украинской границы.
- 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса", чтобы предотвратить войну и возобновить режим прекращения огня на востоке Украины.
- 22 апреля Путин ответил на это отказом встречаться на Донбассе и говорить о шагах к миру без главарей ОРДЛО, а также заявил о готовности обсуждать украино-российские отношения в Москве.
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму. По данным украинской разведки, РФ не спешит отводить войска от границы.