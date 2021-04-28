Патрульний катер США зайшов у Чорне море

Патрульний катер берегової охорони США "Гамільтон " увійшов у Чорне море.

Джерело: повідомлення Шостого флоту США

Деталі: Зазначається, що вперше із 2008 року катер берегової охорони США зайшов у Чорне море. Загалом, американські катери такого типу були у Чорному морі двічі – у 2008 та 1995 роках.

У регіоні "Гамільтон" буде співпрацювати із союзниками та партнерами по НАТО.

HAPPENING NOW: USCGC Hamilton (WMSL 753) transited into the Black Sea in support of @NATO Allies and partners.



Hamilton is the first @USCG Cutter to visit the #BlackSea since 2008.



Full story: https://t.co/tQa4z6hiYQ pic.twitter.com/chPAmeJpCq — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021

Що передувало: 27 квітня стало відомо, що патрульний катер берегової охорони США "Гамільтон" прямує в Чорне море. Після цього Росія вирішила відправити гвардійський ракетний крейсер "Москва" на стрільби у Чорне море.

Передісторія:

22 квітня в Криму пройшов основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ.

За даними Міноборони РФ, в маневрах задіяли понад 10 тисяч військовослужбовців, 1,2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму пройшли успішно, і що з 23 квітня війська починають повертатися в місця постійної дислокації.

Північний флот РФ повідомив, що два великі десантні кораблі Північного флоту РФ "Олександр Отраковський" і "Кондопога" поки залишаються в Чорному морі після великих навчань біля анексованого Криму.