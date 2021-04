Патрульний катер США зайшов у Чорне море

Патрульний катер берегової охорони США "Гамільтон " увійшов у Чорне море.

Джерело: повідомлення Шостого флоту США

Деталі: Зазначається, що вперше із 2008 року катер берегової охорони США зайшов у Чорне море. Загалом, американські катери такого типу були у Чорному морі двічі – у 2008 та 1995 роках.

У регіоні "Гамільтон" буде співпрацювати із союзниками та партнерами по НАТО.

HAPPENING NOW: USCGC Hamilton (WMSL 753) transited into the Black Sea in support of @NATO Allies and partners.



Hamilton is the first @USCG Cutter to visit the #BlackSea since 2008.



