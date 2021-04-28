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Патрульний катер США зайшов у Чорне море

Середа, 28 квітня 2021, 13:35

Патрульний катер берегової охорони США "Гамільтон " увійшов у Чорне море.

Джерело: повідомлення Шостого флоту США 

Деталі: Зазначається, що вперше із 2008 року катер берегової охорони США зайшов у Чорне море. Загалом, американські катери такого типу були у Чорному морі двічі – у 2008 та 1995 роках. 

У регіоні "Гамільтон" буде співпрацювати із союзниками та партнерами по НАТО. 

Що передувало: 27 квітня стало відомо, що патрульний катер берегової охорони США "Гамільтон" прямує в Чорне море. Після цього Росія вирішила відправити гвардійський ракетний крейсер "Москва" на стрільби у Чорне море.

Передісторія:

  • 22 квітня в Криму пройшов основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ.
  • За даними Міноборони РФ, в маневрах задіяли понад 10 тисяч військовослужбовців, 1,2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму пройшли успішно, і що з 23 квітня війська починають повертатися в місця постійної дислокації.

Північний флот РФ повідомив, що два великі десантні кораблі Північного флоту РФ "Олександр Отраковський" і "Кондопога" поки залишаються в Чорному морі після великих навчань біля анексованого Криму.

Теми: Чорне морекораблі


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