Патрульный катер США зашел в Черное море
Патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон" вошел в Черное море.
Источник: сообщение Шестого флота США
Детали: Отмечается, что впервые с 2008 года катер береговой охраны США зашел в Черное море. В общем, американские катера такого типа были в Черном море дважды – в 2008 и 1995 годах.
В регионе "Гамильтон" будет сотрудничать с союзниками и партнерами по НАТО.
HAPPENING NOW: USCGC Hamilton (WMSL 753) transited into the Black Sea in support of @NATO Allies and partners.— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021
Hamilton is the first @USCG Cutter to visit the #BlackSea since 2008.
Full story: https://t.co/tQa4z6hiYQ pic.twitter.com/chPAmeJpCq
Что предшествовало: 27 апреля стало известно, что патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон" направляется в Черное море. После этого Россия решила отправить гвардейский ракетный крейсер "Москва" на стрельбы в Черное море.
Предыстория:
- 22 апреля в Крыму прошел основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ.
- По данным Минобороны РФ, в маневрах задействовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно, и что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации.
- Северный флот РФ сообщил, что два больших десантных корабля Северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море после крупных учений возле аннексированного Крыма.