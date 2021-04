Патрульный катер США зашел в Черное море

Патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон" вошел в Черное море.

Источник: сообщение Шестого флота США

Детали: Отмечается, что впервые с 2008 года катер береговой охраны США зашел в Черное море. В общем, американские катера такого типа были в Черном море дважды – в 2008 и 1995 годах.

В регионе "Гамильтон" будет сотрудничать с союзниками и партнерами по НАТО.

HAPPENING NOW: USCGC Hamilton (WMSL 753) transited into the Black Sea in support of @NATO Allies and partners.



Hamilton is the first @USCG Cutter to visit the #BlackSea since 2008.



Full story: https://t.co/tQa4z6hiYQ pic.twitter.com/chPAmeJpCq