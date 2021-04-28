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Патрульный катер США зашел в Черное море

Среда, 28 апреля 2021, 13:35

Патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон" вошел в Черное море.

Источник: сообщение Шестого флота США

Детали: Отмечается, что впервые с 2008 года катер береговой охраны США зашел в Черное море. В общем, американские катера такого типа были в Черном море дважды – в 2008 и 1995 годах.

В регионе "Гамильтон" будет сотрудничать с союзниками и партнерами по НАТО.

Что предшествовало: 27 апреля стало известно, что патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон" направляется в Черное море. После этого Россия решила отправить гвардейский ракетный крейсер "Москва" на стрельбы в Черное море.

Предыстория:

  • 22 апреля в Крыму прошел основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ.
  • По данным Минобороны РФ, в маневрах задействовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно, и что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации.  
  • Северный флот РФ сообщил, что два больших десантных корабля Северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море после крупных учений возле аннексированного Крыма. 

Темы: Черное морекорабли


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