Індія встановила рекорд випадків коронавірусу за добу

За минулу добу в Індії підтвердили понад 379 тисяч випадків коронавірусу, загалом в країні зареєстрували 1,8 мільйона інфікувань.

Джерело: AP

Деталі: Повідомляється також про 3645 летальних випадків, хоча експерти вважають, що ці цифри не відповідають дійсності. За час пандемії офіційно померли від коронавірусу 204 832 людини.

За останні сім днів у країні кожного дня в середньому виявляли майже 350 тисяч випадків захворювання. Водночас, щоденна смертність збільшилась майже втричі за останні три тижні.

Із січня майже 10% мешканців Індії була вакциновані проти коронавірусу, а другу дозу отримали близько 1,5% населення. Водночас, саме Індія є одним із найбільших у світі виробників вакцин проти COVID.

Що передувало: Крематорії в столиці Індії Делі будують імпровізовані похоронні вогнища, бо в місті не вистачає місця для кремації.

Передісторія: