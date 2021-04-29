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Індія встановила рекорд випадків коронавірусу за добу

Четвер, 29 квітня 2021, 11:28

За минулу добу в Індії підтвердили понад 379 тисяч випадків коронавірусу, загалом в країні зареєстрували 1,8 мільйона інфікувань.

Джерело: AP

Деталі: Повідомляється також про 3645 летальних випадків, хоча експерти вважають, що ці цифри не відповідають дійсності. За час пандемії офіційно померли від коронавірусу 204 832 людини. 

За останні сім днів у країні кожного дня в середньому виявляли майже 350 тисяч випадків захворювання. Водночас, щоденна смертність збільшилась майже втричі за останні три тижні. 

Із січня майже 10% мешканців Індії була вакциновані проти коронавірусу, а другу дозу отримали близько 1,5% населення. Водночас, саме Індія є одним із найбільших у світі виробників вакцин проти COVID.

Що передувало: Крематорії в столиці Індії Делі будують імпровізовані похоронні вогнища, бо в місті не вистачає місця для кремації.

Передісторія:

  • Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань, більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.
  • Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.
  • Низка європейських країн, Пакистан і США надсилають Індії допомогу.

Українська правда
Теми: Індіякоронавірус


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