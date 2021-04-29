Индия установила рекорд случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки в Индии подтвердили более 379 тысяч случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировали 1,8 миллионов заражений.
Источник: AP
Детали: Сообщается также о 3645 летальных случаев, хотя эксперты считают, что эти цифры не соответствуют действительности. За время пандемии официально умерли от коронавируса 204 832 человека.
За последние семь дней в стране каждый день в среднем фиксировали почти 350 тысяч случаев заболевания. В то же время, ежедневная смертность увеличилась почти втрое за последние три недели.
С января почти 10% жителей Индии была вакцинированы против коронавируса, а вторую дозу получили около 1,5% населения. В то же время, именно Индия является одним из крупнейших в мире производителей вакцин против COVID.
Что предшествовало: Крематории в столице Индии Дели строят импровизированные погребальные костры, потому что в городе не хватает места для кремации.
Предыстория:
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19 в Индии была вызвана "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.
- Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходится около трети всех обнаруженных в мире случаев COVID-19. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с "цунами" заражений.
- Ряд европейских стран, Пакистан и США отправляют Индии помощь.