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Индия установила рекорд случаев коронавируса за сутки

Четверг, 29 апреля 2021, 11:28

За прошедшие сутки в Индии подтвердили более 379 тысяч случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировали 1,8 миллионов заражений.

Источник: AP

Детали: Сообщается также о 3645 летальных случаев, хотя эксперты считают, что эти цифры не соответствуют действительности. За время пандемии официально умерли от коронавируса 204 832 человека.

За последние семь дней в стране каждый день в среднем фиксировали почти 350 тысяч случаев заболевания. В то же время, ежедневная смертность увеличилась почти втрое за последние три недели.

С января почти 10% жителей Индии была вакцинированы против коронавируса, а вторую дозу получили около 1,5% населения. В то же время, именно Индия является одним из крупнейших в мире производителей вакцин против COVID.

Что предшествовало: Крематории в столице Индии Дели строят импровизированные погребальные костры, потому что в городе не хватает места для кремации.

Предыстория:

  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19 в Индии была вызвана "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.
  • Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходится около трети всех обнаруженных в мире случаев COVID-19. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с "цунами" заражений.
  • Ряд европейских стран, Пакистан и США отправляют Индии помощь.

Украинская правда
Темы: Индиякоронавирус


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