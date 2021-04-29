Индия установила рекорд случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Индии подтвердили более 379 тысяч случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировали 1,8 миллионов заражений.

Источник: AP

Детали: Сообщается также о 3645 летальных случаев, хотя эксперты считают, что эти цифры не соответствуют действительности. За время пандемии официально умерли от коронавируса 204 832 человека.

За последние семь дней в стране каждый день в среднем фиксировали почти 350 тысяч случаев заболевания. В то же время, ежедневная смертность увеличилась почти втрое за последние три недели.

С января почти 10% жителей Индии была вакцинированы против коронавируса, а вторую дозу получили около 1,5% населения. В то же время, именно Индия является одним из крупнейших в мире производителей вакцин против COVID.

Что предшествовало: Крематории в столице Индии Дели строят импровизированные погребальные костры, потому что в городе не хватает места для кремации.

Предыстория: