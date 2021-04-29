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Арахамія каже, що на місце Степанова є кілька кандидатур

Четвер, 29 квітня 2021, 12:19

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що постанову про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова можуть винести в сесійний зал не раніше 15 травня, а на його місце розглядають кілька кандидатур, зокрема і державного санлікаря Віктора Ляшко. 

Джерело: Арахамія у Верховній Раді, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Я думаю, що раніше ніж 15 травня жодних постанов не буде взагалі в парламенті". 

Деталі: Водночас на фракції обговорення цього питання буде десь в десятих числах травня. 

Сам же Арахамія каже, що до Степанова він ставиться позитивно, але через провальні обіцянки щодо вакцинації "мають бути якісь рішення". Голова фракції не виключає, що це може бути "просто попередження", а можливо щось серйозніше, оскільки "міністр – це політична фігура, це не менеджер, тому має нести політичну відповідальність". 

Арахамія також підтвердив, що на місце Степанова розглядають кілька кандидатур, зокрема і його заступника, державного санлікаря Віктора Ляшка. 

Пряма мова: "Є кандидатура Ляшка, вона взагалі була на радарі. Деякі ще кандидатури... Я не можу вам казати, тому що якщо я вам зараз скажу, буде як завжди - два тижні будуть перемивати кістки бідним цим кандидатам, які може навіть не будуть кандидатами врешті-решт, але їм вже настільки перемиють кістки, що в них вже зникне бажання взагалі працювати в державній системі".

Що передувало: Народні депутати зібрали підписи про позачергове засідання Верховної Ради, де розглянуть питання звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Теми: СтепановМОЗАрахамія


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