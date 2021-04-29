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Арахамия говорит, что на место Степанова есть несколько кандидатур

Четверг, 29 апреля 2021, 12:19
Арахамия говорит, что на место Степанова есть несколько кандидатур

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что постановление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова могут вынести в сессионный зал не раньше 15 мая, а на его место рассматривают несколько кандидатур, в частности государственного санврача Виктора Ляшко.

Источник: Арахамия в Верховной Раде, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Я думаю, что раньше чем 15 мая никаких постановлений не будет вообще в парламенте".

Детали: В то же время на фракции обсуждение этого вопроса будет где-то в десятых числах мая.

Сам же Арахамия говорит, что к Степанову он относится положительно, но из-за провальных обещаний относительно вакцинации "должны быть какие-то решения". Председатель фракции не исключает, что это может быть "просто предупреждение", а возможно что-то серьезнее, поскольку "министр – это политическая фигура, это не менеджер, поэтому должен нести политическую ответственность".

Арахамия также подтвердил, что на место Степанова рассматривают несколько кандидатур, в том числе и его заместителя, государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

Прямая речь: "Есть кандидатура Ляшко, она вообще была на радаре. Некоторые еще кандидатуры... Я не могу вам сказать, потому что если я вам сейчас скажу, будет как всегда – две недели будут перемывать кости бедным этим кандидатам, может даже не будут кандидатами в конце концов, но им уже настолько перемоют кости, у них уже пропадет желание вообще работать в государственной системе".

Что предшествовало: Народные депутаты собрали подписи о внеочередном заседании Верховной Рады, где рассмотрят вопрос увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СтепановМинздравАрахамия
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