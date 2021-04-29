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Звільнення Степанова до 18 травня не розглянуть

Четвер, 29 квітня 2021, 14:04
Фото 5.ua

Питання можливого звільнення міністра охорони здоров'я зможуть розглянути після 18 травня, оскільки до цього часу Верховна Рада не буде збиратися на позачергове засідання.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на спікера парламенту Дмитра Разумкова

Пряма мова: "Ми розуміємо, що зараз йде Великдень, потім у нас 9 травня, і я не впевнений, що всі народні депутати будуть перебувати у Києві, швидше за все вони поїдуть працювати в округи. Не впевнений, що колеги будуть намагатися скликати позачергове пленарне засідання у цей період.

Швидше за все, це відбудеться після того, як ми повернемося до пленарних засідань Верховної Ради 18 травня, якщо я не помиляюся".

Деталі: Він нагадав, що 150 нардепів ініціювали позачергове пленарне засідання щодо звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Зокрема, на цьому засіданні нардепи планують розглянути проєкт постанови зі зверненням до уряду, щоб він вніс подання на звільнення міністра.

На думку Разумкова, "Верховна Рада самостійно повинна визначатися щодо призначення (звільнення) міністрів".

Передісторія: 

  • Народні депутати зібрали підписи для проведення позачергового засідання Верховної Ради, щоб розглянути питання звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Теми: Верховна РадаСтепановМОЗ


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