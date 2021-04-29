Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Увольнение Степанова до 18 мая не рассмотрят

Четверг, 29 апреля 2021, 14:04
Фото 5.ua

Вопрос возможного увольнения министра охраны здравоохранения смогут рассмотреть после 18 мая, поскольку до этого времени Верховная Рада не будет собираться на внеочередное заседание.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера парламента Дмитрия Разумкова

Прямая речь: "Мы понимаем, что сейчас идет Пасха, потом у нас 9 мая, и я не уверен, что все народные депутаты будут находиться в Киеве, скорее всего они поедут работать в округа. Не уверен, что коллеги будут пытаться созвать внеочередное пленарное заседание в этот период.

Скорее всего, это состоится после того, как мы возвратимся к пленарным заседаниям Верховной Рады 18 мая, если я не ошибаюсь".

Детали: Он напомнил, что 150 нардепов инициировали внеочередное пленарное заседание относительно увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.

В частности, на этом заседании нардепы планируют рассмотреть проект постановления с обращением к правительству, чтобы оно внесло представление на увольнение министра.

По мнению Разумкова, "Верховная Рада самостоятельно должна определяться о назначении (увольнении) министров".

Предыстория:

  • Народные депутаты собрали подписи для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы рассмотреть вопрос увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Темы: Верховная РадаСтепановМинздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

Найем покидает Укроборонпром: сократили должность

Посол Германии осудила марш в честь дивизии СС "Галичина"

Арахамия говорит, что на место Степанова есть несколько кандидатур

Руководителя НААН отстранили от должности

Глава Института нацпамяти о марше в честь СС "Галичина": Недопустимо

Рада назначила Галущенко министром энергетики

Все новости...
Верховная Рада
Постпред Кабмина в ВР написал заявление об увольнении
Нардепы отменили последнее пленарное заседание перед Пасхой
Комитет рекомендовал Раде поддержать легализацию виртуальных валют во втором чтении
Последние новости
14:04
Увольнение Степанова до 18 мая не рассмотрят
14:03
Большинство украинцев не планируют идти в церковь на Пасху – опрос
13:51
В РФ утверждают, что задержали 16 "украинских радикалов"
13:50
В "Слуге народа" раскритиковали марш националистов в Киеве
13:48
Коболев намерен обжаловать свое увольнение из "Нафтогаза"
13:44
Видео, фотоОбыски в "Кузне на Рыбальском" и "Богдан Моторс": ГБР сообщило детали
13:23
Способ увольнения главы Нафтогаза является "дискредитацией западных стандартов" - дипломат
13:18
Найем покидает Укроборонпром: сократили должность
13:04
Укрпочта отчиталась о миллионной прибыли в 2020 году, сразу же - о нынешних убытках
12:53
Против Навального возбудили новое дело: ему грозит еще до 4 лет тюрьмы
Все новости...