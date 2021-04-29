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Увольнение Степанова до 18 мая не рассмотрят

Четверг, 29 апреля 2021, 14:04
Увольнение Степанова до 18 мая не рассмотрят
Фото 5.ua

Вопрос возможного увольнения министра охраны здравоохранения смогут рассмотреть после 18 мая, поскольку до этого времени Верховная Рада не будет собираться на внеочередное заседание.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера парламента Дмитрия Разумкова

Прямая речь: "Мы понимаем, что сейчас идет Пасха, потом у нас 9 мая, и я не уверен, что все народные депутаты будут находиться в Киеве, скорее всего они поедут работать в округа. Не уверен, что коллеги будут пытаться созвать внеочередное пленарное заседание в этот период.

Скорее всего, это состоится после того, как мы возвратимся к пленарным заседаниям Верховной Рады 18 мая, если я не ошибаюсь".

Детали: Он напомнил, что 150 нардепов инициировали внеочередное пленарное заседание относительно увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.

В частности, на этом заседании нардепы планируют рассмотреть проект постановления с обращением к правительству, чтобы оно внесло представление на увольнение министра.

По мнению Разумкова, "Верховная Рада самостоятельно должна определяться о назначении (увольнении) министров".

Предыстория:

  • Народные депутаты собрали подписи для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы рассмотреть вопрос увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

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Темы: Верховная РадаСтепановМинздрав
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