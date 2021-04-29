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Нацрада не переоформила супутникову ліцензію телеканалу "НАШ"

Четвер, 29 квітня 2021, 16:20
Нацрада не переоформила супутникову ліцензію телеканалу НАШ
Фото dilo.net.ua

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не переоформила супутникову ліцензію телеканалу "НАШ".

Джерело: сайт Нацради

Дослівно: "Під час засідання 28 квітня Національна рада розглянула питання про переоформлення ліцензії ТОВ "НАШ 365", м. Київ (супутникове мовлення, логотип "НАШ") у звʼязку зі зміною докладних характеристик каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі (введення додаткового супутникового ретранслятора).

Заслухавши пояснення директорки компанії, більшість членів Національної ради утримались під час голосування за це питання, оскільки воно потребує додаткового вивчення".

Деталі: Повідомляється, що компанія звернулася із заявою про переоформлення, оскільки до супутникового ретранслятора "AMOS-3" додається "ASTRA-4A". 

Але з огляду на порушення телеканалом законів і ухвалені щодо них санкції, члени Нацради помітили, що є ознаки маніпуляції щодо виконання компанією вимог, які поставили каналу перед переоформленням ліцензії. 

За словами члена Нацради Максима Онопрієнка, 6 квітня на супутнику "ASTRA-4" було розміщено повідомлення, що телеканал "НАШ" не мовить. Але 14 квітня о 18.47 там з’явилося мовлення під логотипом "Максі ТВ". А паралельні моніторинги двох програм з логотипами "НАШ" і "Максі ТВ" засвідчили, що в ефірі транслюється один і той самий продукт, майже в один час, із затримкою 5-6 секунд. 

У Нацраді вважають, що таким чином канал хотів ввести їх оману.

Директорка телеканалу "НАШ" Олена Рудік пояснила це тим, що телеканал "НАШ" нібито має постійно діючий контракт із телеканалом "Максі ТВ" на використання програм у своєму ефірі. І коли "Максі ТВ" вирішили транслюватись на супутнику, що відповідає їх ліцензії, "НАШ" надав можливість транслювати свої програми. 

У Нацраді наголосили, що це питання вимагає додаткового дослідження.

Під час голосування за переоформлення ліцензії 7 з 8 членів Нацради утримались, тому рішення про переоформлення ліцензії на супутникове мовлення телеканалу "НАШ" не було ухвалене.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Нацрадателебачення
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