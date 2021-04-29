Нацсовет не переоформил спутниковую лицензию телеканалу «НАШ»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не переоформил спутниковую лицензию телеканалу "НАШ".

Источник: сайт Нацсовета

Дословно: "Во время заседания 28 апреля Национальный совет рассмотрел вопрос о переоформлении лицензии ООО "НАШ 365", г. Киев (спутниковое вещание, логотип "НАШ") в связи с изменением подробных характеристик канала вещания, сети вещания, многоканальной телесети (введение дополнительного спутникового ретранслятора).

Заслушав объяснения директора компании, большинство членов Национального совета воздержались при голосовании за этот вопрос, поскольку он требует дополнительного изучения".

Детали: Сообщается, что компания обратилась с заявлением о переоформлении, поскольку к спутниковому ретранслятору "AMOS-3" добавляется "ASTRA-4A".

Но ввиду нарушения телеканалом законов и принятые по ним санкции, члены Нацсовета отметили, что есть признаки манипуляции по выполнению компанией требований, которые поставили каналу перед переоформлением лицензии.

По словам члена Нацсовета Максима Оноприенко, 6 апреля на спутнике "ASTRA-4" было размещено сообщение, что телеканал "НАШ" не вещает. Но 14 апреля в 18.47 там появилось вещание под логотипом "Макси ТВ". А параллельные мониторинги двух программ с логотипами "НАШ" и "Макси ТВ" показали, что в эфире транслируется один и тот же продукт, почти в одно время, с задержкой 5-6 секунд.

В Нацсовете считают, что таким образом канал хотел ввести их заблуждение.

Директор телеканала "НАШ" Елена Рудик объяснила это тем, что телеканал "НАШ" якобы имеет постоянно действующий контракт с телеканалом "Макси ТВ" на использование программ в своем эфире. И когда "Макси ТВ" решили транслироваться на спутнике, что соответствует их лицензии, то "НАШ" предоставил возможность транслировать свои программы.

В Нацсовете отметили, что этот вопрос требует дополнительного исследования.

Во время голосования за переоформление лицензии 7 из 8 членов Нацсовета воздержались, поэтому решение о переоформлении лицензии на спутниковое вещание телеканала "НАШ" не было принято.

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