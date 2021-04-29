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Суд залишив Семенченка під вартою 

Четвер, 29 квітня 2021, 17:57
Суд залишив Семенченка під вартою 

Печерський районний суд Києва залишив під вартою підозрюваного у справі створення приватної військової компанії, екскомандира добровольчого батальйону "Донбас" і колишнього нардепа Семена Семенченка.

Джерело: адвокат Владислав Добош у коментарі УП

Деталі: Суд постановив залишити Семенченка під вартою та, як і раніше, не надав можливість альтернативного запобіжного заходу, зокрема внесення застави. За словами адвоката, ухвала є безпідставною та незаконною, а сторона захисту спростувала аргументи прокурора. Добош також каже, що наразі відсутні ризики того, що його клієнт міг би ухилятись від слідства. 

Водночас прокурор, за словами адвоката, вже повідомив, що планує подавати клопотання про продовження запобіжного заходу. 

Вказана ухвала оскарженню не підлягає.

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Передісторія:

  • У справі про незаконне створення приватної військової компанії 26 березня суд заарештував на 2 місяці екскомандира добровольчого батальйону "Донбас" і нардепа парламенту 8 скликання Семена Семенченка без альтернативи застави.
  • 27 березня Семенченка госпіталізували через погіршення самопочуття і до нього не пускали захисників.
  • 3 квітня Семенченка перевели з лікарні у СІЗО СБУ.
  • Так званого агента НАБУ Євгена Шевченка, який також є підозрюваним в створенні незаконного збройного формування, відпустили з СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Семенченкосуд
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