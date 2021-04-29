Суд оставил Семенченко под стражей

Печерский районный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в деле создания частной военной компании, экс-командира добровольческого батальона "Донбасс" и бывшего нардепа Семена Семенченко.

Источник: адвокат Владислав Добош в комментарии УП

Детали: Суд постановил оставить Семенченко под стражей и, как и раньше, не предоставил возможность альтернативной меры пресечения, в частности внесения залога. По словам адвоката, решение является безосновательным и незаконным, а сторона защиты опровергла аргументы прокурора. Добош также говорит, что сейчас отсутствуют риски того, что его клиент мог бы уклоняться от следствия.

В то же время прокурор, по словам адвоката, уже сообщил, что планирует подавать ходатайство о продлении меры пресечения.

Указанное постановление обжалованию не подлежит.

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