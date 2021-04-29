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Суд оставил Семенченко под стражей

Четверг, 29 апреля 2021, 17:57

Печерский районный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в деле создания частной военной компании, экс-командира добровольческого батальона "Донбасс" и бывшего нардепа Семена Семенченко.

Источник: адвокат Владислав Добош в комментарии УП

Детали: Суд постановил оставить Семенченко под стражей и, как и раньше, не предоставил возможность альтернативной меры пресечения, в частности внесения залога. По словам адвоката, решение является безосновательным и незаконным, а сторона защиты опровергла аргументы прокурора. Добош также говорит, что сейчас отсутствуют риски того, что его клиент мог бы уклоняться от следствия.

В то же время прокурор, по словам адвоката, уже сообщил, что планирует подавать ходатайство о продлении меры пресечения.

Указанное постановление обжалованию не подлежит.

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Предыстория:

  • В деле о незаконном создании частной военной компанией 26 марта суд арестовал на 2 месяца экс-командира добровольческого батальона "Донбасс" и нардепа парламента 8 созыва Семена Семенченко без альтернативы залога.
  • 27 марта Семенченко госпитализировали из-за ухудшения самочувствия и к нему не пускали защитников.
  • 3 апреля Семенченко перевели из больницы в СИЗО СБУ.
  • Так называемого агента НАБУ Евгения Шевченко, также подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования, отпустили из СИЗО под залог в 5 млн гривен.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Семенченкосуд


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