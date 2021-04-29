Суд оставил Семенченко под стражей
Печерский районный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в деле создания частной военной компании, экс-командира добровольческого батальона "Донбасс" и бывшего нардепа Семена Семенченко.
Источник: адвокат Владислав Добош в комментарии УП
Детали: Суд постановил оставить Семенченко под стражей и, как и раньше, не предоставил возможность альтернативной меры пресечения, в частности внесения залога. По словам адвоката, решение является безосновательным и незаконным, а сторона защиты опровергла аргументы прокурора. Добош также говорит, что сейчас отсутствуют риски того, что его клиент мог бы уклоняться от следствия.
В то же время прокурор, по словам адвоката, уже сообщил, что планирует подавать ходатайство о продлении меры пресечения.
Указанное постановление обжалованию не подлежит.
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Предыстория:
- В деле о незаконном создании частной военной компанией 26 марта суд арестовал на 2 месяца экс-командира добровольческого батальона "Донбасс" и нардепа парламента 8 созыва Семена Семенченко без альтернативы залога.
- 27 марта Семенченко госпитализировали из-за ухудшения самочувствия и к нему не пускали защитников.
- 3 апреля Семенченко перевели из больницы в СИЗО СБУ.
- Так называемого агента НАБУ Евгения Шевченко, также подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования, отпустили из СИЗО под залог в 5 млн гривен.