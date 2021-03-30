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За "агента" Шевченка внесли заставу в 5 млн, він готує пресконференцію

Вівторок, 30 березня 2021, 20:40
За агента Шевченка внесли заставу в 5 млн, він готує пресконференцію

Так званого агента НАБУ Євгена Шевченка, підозрюваного в створенні незаконного збройного формування, відпустили з СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень.

Джерело: Шевченко у Facebook

Пряма мова Шевченка: "Друзі, я вдома! Поруч зі своєю дружиною і своїм сином - це найголовніше, що є в моєму житті. І я від усього серця хочу подякувати тим своїм друзям, що не відвернулися у лиху годину, і всім тим небайдужим людям, які, піклуючись про мою долю, допомогли зібрати величезну суму застави у розмірі 5 млн. грн.

Завтра ранком у мене апеляція - прокурори будуть вимагати скасування застави і тримання мене під вартою у СІЗО. Знаю, що наказ на те, аби закрити мене за будь-яку ціну, прийшов від конкретної особи з Офісу президента України".

Деталі: Якщо його завтра не відправлять  за ґрати, то 1 квітня Шевченко обіцяє провести пресконференцію, на якій "викладе всі факти про процес фальсифікації справи", а також хоче розповісти, "як брехав прямо під час судового засідання прокурор і яка конкретно посадова особа знаходилася в кабінеті судді Печерського суду, коли та виносила своє рішення".

Проте якщо Шевченко не зможе провести конференцію, її проведуть його адвокати.

Передісторія:

  • 24 березня СБУ повідомила, що викрила воєнізоване збройне формування, т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала колишнього командира батальйону "Донбас" і екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ" і фігурант низки справ щодо корупційних схем, пов'язаних з "Укроборонпромом"). За даними СБУ, 15 українців керували компанією з понад 150 осіб, які укладали контракти з організаціями країн Близького Сходу і пропонували їм зброю.
  • 26 березня суд заарештував на 2 місяці екскомандира добровольчого батальйону "Донбас" і нардепа парламенту 8 скликання Семена Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив іншого підозрюваного у справі - так званого агента НАБУ - Євгена Шевченка під арешт на два місяці. Альтернативою СІЗО може стати застава у 5 мільйонів гривень.
  • 25 березня ексбійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова (позивний "Хаммер") відправили під цілодобовий домашній арешт у цій справі. 
  • СБУ підозрює, що Євген Шевченко й Андрій Рогоза (фігурант низки справ щодо корупційних схем, пов'язаних із "Укроборонпромом") причетні до організації каналу постачання військових товарів з Росії на оборонні підприємства України.
  • Журналісти "Слідство.Інфо" стверджують, що ПВК Семенченка в останні роки працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.

Українська правда
Теми: суд
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