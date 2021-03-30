За "агента" Шевченка внесли заставу в 5 млн, він готує пресконференцію

Так званого агента НАБУ Євгена Шевченка, підозрюваного в створенні незаконного збройного формування, відпустили з СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень.

Джерело: Шевченко у Facebook

Пряма мова Шевченка: "Друзі, я вдома! Поруч зі своєю дружиною і своїм сином - це найголовніше, що є в моєму житті. І я від усього серця хочу подякувати тим своїм друзям, що не відвернулися у лиху годину, і всім тим небайдужим людям, які, піклуючись про мою долю, допомогли зібрати величезну суму застави у розмірі 5 млн. грн.

Завтра ранком у мене апеляція - прокурори будуть вимагати скасування застави і тримання мене під вартою у СІЗО. Знаю, що наказ на те, аби закрити мене за будь-яку ціну, прийшов від конкретної особи з Офісу президента України".

Деталі: Якщо його завтра не відправлять за ґрати, то 1 квітня Шевченко обіцяє провести пресконференцію, на якій "викладе всі факти про процес фальсифікації справи", а також хоче розповісти, "як брехав прямо під час судового засідання прокурор і яка конкретно посадова особа знаходилася в кабінеті судді Печерського суду, коли та виносила своє рішення".

Проте якщо Шевченко не зможе провести конференцію, її проведуть його адвокати.

Передісторія: