Тупицькому призупинили виплату зарплати – ЗМІ

В.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

Джерело: "Дзеркало тижня"

Деталі: У розпорядженні видання є документ, підписаний Головатим, від 30 квітня. Підставами для такого розпорядження в.о. голови КС визначив указ Зеленського, яким той скасував призначення Тупицького і Касмініна.

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Перед цим до КС, стверджують у виданні, надійшло звернення від нардепа Федора Веніславського – представника президента в суді. Той просив надати інформацію, на якій підставі Тупицький та Касмінін користуються службовими автомобілями та отримують зарплату.

Водночас, Тупицький, який повернувся із лікарняного 30 квітня, у цей же день розпорядився скасувати вказане рішення Головатого. Окрім того, він вимагає службової перевірки щодо його дій. Головатого він називає заступником голови КС.

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У виданні вказують, що розпорядження Тупицького видано на бланку голови та зареєстровано в секретаріату КС. Це може означати, що секретаріат визнає його головою. Разом з тим, розпорядження Головатого також зареєстровано секретаріатом.

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