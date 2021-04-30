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Тупицькому призупинили виплату зарплати – ЗМІ

П'ятниця, 30 квітня 2021, 20:33
Тупицькому призупинили виплату зарплати – ЗМІ

В.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

Джерело: "Дзеркало тижня"

Деталі: У розпорядженні видання є документ, підписаний Головатим, від 30 квітня. Підставами для такого розпорядження в.о. голови КС визначив указ Зеленського, яким той скасував призначення Тупицького і Касмініна. 

 
ZN.UA

Перед цим до КС, стверджують у виданні, надійшло звернення від нардепа Федора Веніславського – представника президента в суді. Той просив надати інформацію, на якій підставі Тупицький та Касмінін користуються службовими автомобілями та отримують зарплату. 

Водночас, Тупицький, який повернувся із лікарняного 30 квітня, у цей же день розпорядився скасувати вказане рішення Головатого. Окрім того, він вимагає службової перевірки щодо його дій. Головатого він називає заступником голови КС.

 
ZN.UA

У виданні вказують, що розпорядження Тупицького видано на бланку голови та зареєстровано в секретаріаті КС. Це може означати, що секретаріат визнає його головою. Разом з тим, розпорядження Головатого також зареєстровано секретаріатом. 

Передісторія:

  • 12 квітня співробітники Державної охорони не пустили Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду на спеціальне пленарне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.
  • Тупицький двічі ігнорував засідання Печерського райсуду Києва, який мав обирати йому запобіжний захід. Останнього разу суддя мотивував це хворобою матері. Сторона обвинувачення наголошує, що жодних підтверджувальних документів на користь цього факту немає.
  • ДБР повідомило Тупицькому про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань), хоча сам суддя імітував її невручення.
  • Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТупицькийКС
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