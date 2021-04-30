Тупицкому приостановили выплату зарплаты – СМИ

И.о. председателя Конституционного суда Сергей Головатый распорядился приостановить выплату заработной платы и запретить пользоваться служебным автомобилем своему предшественнику Александру Тупицкому и бывшему судье Александру Касминину.

Источник: "Зеркало недели"

Детали: В распоряжении издания документ, подписанный Головатым, от 30 апреля. Основаниями для такого распоряжения и.о. председателя КС определил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого и Касминина.

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Перед этим в КС, утверждают в издании, поступило обращение от нардепа Федора Вениславского – представителя президента в суде. Тот просил предоставить информацию, на каком основании Тупицкий и Касминин пользуются служебными автомобилями и получают зарплату.

В то же время, Тупицкий, который вернулся с больничного 30 апреля, в этот же день распорядился отменить указанное решение Головатого. Кроме того, он требует служебной проверки его действий. Головатого он называет заместителем председателя КС.

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В издании отмечают, что распоряжение Тупицкого выдано на бланке председателя и зарегистрировано в секретариате КС. Это может означать, что секретариат признает его головой. Вместе с тем, распоряжение Головатого также зарегистрировано секретариатом.

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