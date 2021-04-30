Тупицкому приостановили выплату зарплаты – СМИ
И.о. председателя Конституционного суда Сергей Головатый распорядился приостановить выплату заработной платы и запретить пользоваться служебным автомобилем своему предшественнику Александру Тупицкому и бывшему судье Александру Касминину.
Источник: "Зеркало недели"
Детали: В распоряжении издания документ, подписанный Головатым, от 30 апреля. Основаниями для такого распоряжения и.о. председателя КС определил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого и Касминина.
Перед этим в КС, утверждают в издании, поступило обращение от нардепа Федора Вениславского – представителя президента в суде. Тот просил предоставить информацию, на каком основании Тупицкий и Касминин пользуются служебными автомобилями и получают зарплату.
В то же время, Тупицкий, который вернулся с больничного 30 апреля, в этот же день распорядился отменить указанное решение Головатого. Кроме того, он требует служебной проверки его действий. Головатого он называет заместителем председателя КС.
В издании отмечают, что распоряжение Тупицкого выдано на бланке председателя и зарегистрировано в секретариате КС. Это может означать, что секретариат признает его головой. Вместе с тем, распоряжение Головатого также зарегистрировано секретариатом.
Предыстория:
- 12 апреля сотрудники Государственной охраны не пустили Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда на специальное пленарное заседание, которое он созвал из-за указа президента о его увольнении с должности судьи.
- Тупицкий дважды игнорировал заседания Печерского райсуда Киева, который должен выбирать ему меру пресечения. Последний раз судья мотивировал это болезнью матери. Сторона обвинения подчеркивает, что никаких подтверждающих документов в пользу этого факта нет.
- ГБР сообщило Тупицкому о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний), хотя сам судья имитировал его невручение.
- Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.