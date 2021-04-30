Представители фармы и неизвестные: Степанов утвердил набсовет для "Медзакупок"
Победителями конкурса в наблюдательный совет государственного предприятия "Медицинские закупки" стали владелец фармацевтической компании, бывший кандидат на пост главы Государственной регуляторной службы руководитель департамента фармацевтической компании и двое неизвестных людей.
Источник: приказ Минздрава №848
Детали: В частности, в состав совета вошли:
- Романьок Николай Михайлович – владелец компании "Архимед Медикал", которая занимается оптовой торговлей фармацевтическими изделиями. В реестрах можно найти информацию, что компания судилась с общественной организацией по распространению недостоверной информации о махинациях в тендерах. Суд отказал в удовлетворении иска.
- Филинюк Елена Николаевна – руководитель коммерческого департамента ЗАО "Фармацевтическая компания Дарница";
- Мечинский Алексей Борисович – в 2020 году пытался занять должность председателя Государственной регуляторной службы. Тогда же и подавал декларацию, активы в которой, согласно данным портала "Bihus.декларации", в более чем в в 10 раз превышают доходы.
Кроме того, членами набсовета стали Кульчинский Антон Петрович и Сакун Алексей Анатольевич. О них в открытых источниках информация отсутствует.
От государства в состав войдут Комарида Александр, генеральный директор Директората фармацевтического обеспечения Минздрава и Цвигун Виталий, советник Министра патронатной службы Министерства молодежи и спорта Украины.
К полномочиям наблюдательного совета, среди прочего, входит увольнение и назначения руководителя "Медзакупок".
Напомним:
- Долгое время между министром здравоохранения Максимом Степановым и ГП "Медицинские закупки" происходили публичные конфликты. Касались они, среди прочего, закупок вакцин против коронавируса. Министр называл работу руководства ГП неэффективной, там отвечали, что министерство затягивало согласование необходимых документов.
- Завершилось все тем, что Степанов сменил компанию, которая занимается закупкой вакцин против коронавируса.