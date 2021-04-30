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Представители фармы и неизвестные: Степанов утвердил набсовет для "Медзакупок"

Пятница, 30 апреля 2021, 23:17

Победителями конкурса в наблюдательный совет государственного предприятия "Медицинские закупки" стали владелец фармацевтической компании, бывший кандидат на пост главы Государственной регуляторной службы руководитель департамента фармацевтической компании и двое неизвестных людей.

Источник: приказ Минздрава №848

Детали: В частности, в состав совета вошли:

  • Романьок Николай Михайлович – владелец компании "Архимед Медикал", которая занимается оптовой торговлей фармацевтическими изделиями. В реестрах можно найти информацию, что компания судилась с общественной организацией по распространению недостоверной информации о махинациях в тендерах. Суд отказал в удовлетворении иска.
  • Филинюк Елена Николаевна – руководитель коммерческого департамента ЗАО "Фармацевтическая компания Дарница";
  • Мечинский Алексей Борисович – в 2020 году пытался занять должность председателя Государственной регуляторной службы. Тогда же и подавал декларацию, активы в которой, согласно данным портала "Bihus.декларации", в более чем в в 10 раз превышают доходы.

Кроме того, членами набсовета стали Кульчинский Антон Петрович и Сакун Алексей Анатольевич. О них в открытых источниках информация отсутствует.

От государства в состав войдут Комарида Александр, генеральный директор Директората фармацевтического обеспечения Минздрава и Цвигун Виталий, советник Министра патронатной службы Министерства молодежи и спорта Украины.

К полномочиям наблюдательного совета, среди прочего, входит увольнение и назначения руководителя "Медзакупок".

Напомним:

  • Долгое время между министром здравоохранения Максимом Степановым и ГП "Медицинские закупки" происходили публичные конфликты. Касались они, среди прочего, закупок вакцин против коронавируса. Министр называл работу руководства ГП неэффективной, там отвечали, что министерство затягивало согласование необходимых документов.
  • Завершилось все тем, что Степанов сменил компанию, которая занимается закупкой вакцин против коронавируса.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Степановмедицина


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