Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Щеплювати китайською вакциною CoronaVac почнуть з 10 квітня – Степанов

Четвер, 8 квітня 2021, 14:43

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що щеплювати вакциною CoronaVac в Україні почнуть з 10 квітня.

Джерело: Степанов в ефірі "24 Україна", пресслужба МОЗ

Пряма мова: "Вакцина, згідно з усіма нашими нормативно-правовими документами, повинна пройти лабораторний контроль. Лабораторний контроль має певні терміни.

Після 10 квітня він закінчиться – і відразу цю вакцину почнуть використовувати для щеплень".

Деталі: Перша партія вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech прибула в Україну 25 березня.

Наразі Україна отримала 215 тис. доз із замовлених 1,915 млн доз препарату.

Лабораторний контроль вакцини здійснює Держлікслужба й державний експертний центр МОЗ.

CoronaVac інактивована вакцина – на основі "вбитого" вірусу. Її постачають в однодозових шприцах, готових до ін’єкцій.

Передісторія:

  • 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca з Індії (CoviShield) – 500 тисяч доз, термін їх придатності закінчується 23 червня 2021 року.
  • В середині березня Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин AstraZeneca для задоволення внутрішнього попиту на тлі зростання темпів заражень коронавірусом у країні. 
  • У рамках ініціативи COVAX Україні обіцяли надати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca в першому півріччі 2021 року, а також 117 тисяч доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech у лютому (ця поставка відклалася). 
  • 25 березня в Україну відправили першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, яка показувала 83,5%.ефективності.
  • Голова МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна має домовленості про постачання 22 млн доз вакцин проти коронавірусу AstraZeneca (Covieshild), Novavax, Sinovac, Pfizer.

Знати більше: Люди до 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca – німецькі експерти

Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко

На Київщині продовжили карантин

Новини 9 квітня: легалізація медичного канабісу, погрози Росії

Один і той самий прокурор втретє закрив справу "Роттердам+" – НАБУ

Декілька росіян померли після вакцинації "Спутником V" – ЗМІ

Аксьонов з російським паспортом офіційно переміг на виборах до Ради

Усі новини...
вакцинація
ЄСПЛ визнав правомірним адмінпокарання батьків за відмову від вакцинації дітей
Експрем'єр Словаччини, який втратив посаду через "Спутник V", приїхав до Москви за вакциною
Тільки з 60 років: Іспанія обмежила застосування вакцини AstraZeneca
Останні новини
01:34
Тихановська планує зустрічі з Байденом і Зеленським
00:53
Зеленський передав армії літак і вертоліт ДУС
00:35
Головнокомандувач ЗСУ вакцинувався від коронавірусу
23:40
Ляшко назвав область, яка наступною може вийти із "червоної" зони 
23:08
Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко
22:56
Зеленський призначив склад Консультативної ради для забезпечення прав захисників
22:33
На Київщині продовжили карантин
22:02
Новини економіки: споживчі ціни зростають, збитки Укрзалізниці та Нафтогазу
21:58
Глядачі зможуть відвідати матчі Євро-2020
21:36
Укрзалізниця розглядає випуск єврооблігацій цьогоріч
Усі новини...