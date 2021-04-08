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Щеплювати китайською вакциною CoronaVac почнуть з 10 квітня – Степанов

Четвер, 8 квітня 2021, 14:43
Щеплювати китайською вакциною CoronaVac почнуть з 10 квітня – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що щеплювати вакциною CoronaVac в Україні почнуть з 10 квітня.

Джерело: Степанов в ефірі "24 Україна", пресслужба МОЗ

Пряма мова: "Вакцина, згідно з усіма нашими нормативно-правовими документами, повинна пройти лабораторний контроль. Лабораторний контроль має певні терміни.

Після 10 квітня він закінчиться – і відразу цю вакцину почнуть використовувати для щеплень".

Деталі: Перша партія вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech прибула в Україну 25 березня.

Наразі Україна отримала 215 тис. доз із замовлених 1,915 млн доз препарату.

Лабораторний контроль вакцини здійснює Держлікслужба й державний експертний центр МОЗ.

CoronaVac інактивована вакцина – на основі "вбитого" вірусу. Її постачають в однодозових шприцах, готових до ін’єкцій.

Передісторія:

  • 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca з Індії (CoviShield) – 500 тисяч доз, термін їх придатності закінчується 23 червня 2021 року.
  • В середині березня Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин AstraZeneca для задоволення внутрішнього попиту на тлі зростання темпів заражень коронавірусом у країні. 
  • У рамках ініціативи COVAX Україні обіцяли надати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca в першому півріччі 2021 року, а також 117 тисяч доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech у лютому (ця поставка відклалася). 
  • 25 березня в Україну відправили першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, яка показувала 83,5%.ефективності.
  • Голова МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна має домовленості про постачання 22 млн доз вакцин проти коронавірусу AstraZeneca (Covieshild), Novavax, Sinovac, Pfizer.

Знати більше: Люди до 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca – німецькі експерти

Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019
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