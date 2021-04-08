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"ЄС" та "Батьківщина" через КС намагаються повернути Тупицького на роботу

Четвер, 8 квітня 2021, 17:43

49 нардепів "Європейської солідарності" та "Батьківщини" внесли до Конституційного суду подання про оскарження указів президента Володимира Зеленського щодо відсторонення від посад суддів КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Джерело: відділ комунікацій КС, текст подання

Дослівно: "До Конституційного суду України 8 квітня 2021 року надійшло конституційне подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) указів президента:

  • "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року №607/2020,
  • "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 26 лютого 2021 року №79/2021,
  • "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" від 27 березня 2021 року №124/2021.

Автори просять визнати оспорювані акти президента такими, що не відповідають низці норм Конституції".

Деталі: Депутати наголошують, що Конституція не лише не надає президентові права відсторонення від посади судді КС, а й взагалі не передбачає можливості відсторонення судді КС із посади".

У поданні також зазначається, що президент, фактично порушуючи фундаментальний конституційний принцип презумпції невинуватості, довільно й на свій розсуд поставив під сумнів можливість виконувати свої повноваження Тупицьким та Касмініним, а також у неконституційний спосіб із перевищенням своїх повноважень скасував укази про їхнє призначення, чим порушив гарантії діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції – КС.

Також депутати просять допустити до розгляду цього подання колегу Сергія Власенка з "Батьківщини", а саме провадження визнати невідкладним через "загрозу дестабілізації КС".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. Сайт Конституційного суду України не працює вже третю добу, причини встановлюються.

Тупицький оголосив про скликання спеціального пленарного засідання КС на 12 квітня 2021 року.

Передісторія:

  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
  • 30 грудня 2020 року у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
  • 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.

Українська правда
Теми: ТупицькийКСЗеленськийЄвропейська солідарністьБатьківщина


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