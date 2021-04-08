"ЄС" та "Батьківщина" через КС намагаються повернути Тупицького на роботу

49 нардепів "Європейської солідарності" та "Батьківщини" внесли до Конституційного суду подання про оскарження указів президента Володимира Зеленського щодо відсторонення від посад суддів КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Джерело: відділ комунікацій КС, текст подання

Дослівно: "До Конституційного суду України 8 квітня 2021 року надійшло конституційне подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) указів президента:

"Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року №607/2020,

"Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 26 лютого 2021 року №79/2021,

"Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" від 27 березня 2021 року №124/2021.

Автори просять визнати оспорювані акти президента такими, що не відповідають низці норм Конституції".

Деталі: Депутати наголошують, що Конституція не лише не надає президентові права відсторонення від посади судді КС, а й взагалі не передбачає можливості відсторонення судді КС із посади".

У поданні також зазначається, що президент, фактично порушуючи фундаментальний конституційний принцип презумпції невинуватості, довільно й на свій розсуд поставив під сумнів можливість виконувати свої повноваження Тупицьким та Касмініним, а також у неконституційний спосіб із перевищенням своїх повноважень скасував укази про їхнє призначення, чим порушив гарантії діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції – КС.

Також депутати просять допустити до розгляду цього подання колегу Сергія Власенка з "Батьківщини", а саме провадження визнати невідкладним через "загрозу дестабілізації КС".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. Сайт Конституційного суду України не працює вже третю добу, причини встановлюються.

Тупицький оголосив про скликання спеціального пленарного засідання КС на 12 квітня 2021 року.

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