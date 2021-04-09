Хомчак про війська РФ на кордоні: Це не значить, що "замикається кільце"

Збройні сили Україні готові до швидкого реагування на загострення воєнної ситуації на сході України та вздовж усього українсько-російського кордону.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак в ефірі "Право на владу", цитує "Укрінформ"

Деталі: Хомчак запевнив, що владою сплановані всі відповідні заходи для швидкого реагування на провокації.

Він також наголосив, що ситуація контрольована, попри те, що останнім часом спостерігається посилення загострення.

Пряма мова: "З нового року спостерігаються періоди загострення на фронті на сході України, які характеризуються збільшенням кількості обстрілів снайперами Російської Федерації, провокацій, і, на жаль, втрат серед українських військових.

Окрім цього, ми бачимо нарощування військ РФ поблизу державного кордону України. Проте це не значить, що навколо нашої країни "замикається кільце". Ситуація контролюється. Не варто вважати, що вона безвихідна".

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