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Хомчак про війська РФ на кордоні: Це не значить, що "замикається кільце"

П'ятниця, 9 квітня 2021, 09:06
Хомчак про війська РФ на кордоні: Це не значить, що замикається кільце

Збройні сили Україні готові до швидкого реагування на загострення воєнної ситуації на сході України та вздовж усього українсько-російського кордону.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак в ефірі "Право на владу", цитує "Укрінформ"

Деталі: Хомчак запевнив, що владою сплановані всі відповідні заходи для швидкого реагування на провокації.

Він також наголосив, що ситуація контрольована, попри те, що останнім часом спостерігається посилення загострення.

Пряма мова: "З нового року спостерігаються періоди загострення на фронті на сході України, які характеризуються збільшенням кількості обстрілів снайперами Російської Федерації, провокацій, і, на жаль, втрат серед українських військових.

Окрім цього, ми бачимо нарощування військ РФ поблизу державного кордону України. Проте це не значить, що навколо нашої країни "замикається кільце". Ситуація контролюється. Не варто вважати, що вона безвихідна".

Передісторія:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії. 
  • Росія запевняє, що "нікому не погрожує". Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив: якщо Київ почне бойові дії на Донбасі, то це стане "початком кінця України", оскільки Росія готова захищати жителів регіону.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи останні заяви Козака, заявив, що російська машина пропаганди працює "на посилення напруження ситуації і на посилення тиску".
  • Білий дім констатував, що військова присутність РФ біля кордонів України найвища з 2014 року.

Теми: війнаРосіязброя
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